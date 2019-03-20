Футбол

Роман Зобнин перенес операцию на рукеВести.Ru 08:52

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию на правой руке. Футболист сможет вернуться на поле через 4-5 недель. Роман получил травму в матче с "Зенитом".
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Зобнин успешно прооперирован в связи с травмой руки

Спорт-Экспресс08:42

Футболист сборной России и «Спартака» Зобнин выбыл на месяц из-за перелома кисти

ТАСС09:05

Роман Зобнин перенес операцию на руке

Вести.Ru08:52

Зобнин успешно перенес операцию. Восстановление займет 4-5 недель

Sport24.ru08:46

Зобнин успешно перенёс операцию на руке

RT на русском10:31

Зобнин перенес операцию на руке, он пропустит 4-5 недель

РИА Новости08:49

Зобнин не смог вспомнить, когда получил перелом правой кисти

Газета.Ru04:41
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:45, Ашберн
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Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

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Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
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Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показали на живом видео

Компания Samsung впервые показала на видео свой новый продукт гибкую модификацию Galaxy Fold.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
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Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

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Девочку-маугли выписали из больницы

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На Успенском кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин

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Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».
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Украинские военные показали полеты боевой авиации над Азовским морем

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Сегодня «Салават Юлаев» проведет второй домашний поединок в полуфинале восточной конференции плей-офф КХЛ.
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Власти Петербурга помогут погасить долги семье школьницы Таси Перчиковой из Томсино, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину.
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В Чечне представители Книги рекордов России зафиксировали, как шестилетний Рахим Куриев установил еще один мировой рекорд: мальчик отжался на брусьях 330 раз.
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Роман Сергеевич Зобнин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского клуба «Спартак» и сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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