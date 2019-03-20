Футбол
Роман Зобнин перенес операцию на рукеВести.Ru 08:52
Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию на правой руке. Футболист сможет вернуться на поле через 4-5 недель. Роман получил травму в матче с "Зенитом".
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Экономика
Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом
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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показали на живом видео
Компания Samsung впервые показала на видео свой новый продукт гибкую модификацию Galaxy Fold.
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Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
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Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Политика
Назарбаев перед отставкой позвонил Путину
Президент России Владимир Путин днем 19 марта провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.
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Девочку-маугли выписали из больницы
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Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Общество
Продолжительность жизни в России превысила 73 года
Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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Футбол
Каррера провёл переговоры с «Зенитом»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».
Обновлено в 06:31
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Обновлено в 07:40
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Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не исключает военной интервенции в Венесуэлу.
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Хоккей
Салават Юлаев — Автомобилист 3:1 (1-й перерыв)
Сегодня «Салават Юлаев» проведет второй домашний поединок в полуфинале восточной конференции плей-офф КХЛ.
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Общество
Беглов и Ведерников помогут семье школьницы, написавшей письмо Путину
Власти Петербурга помогут погасить долги семье школьницы Таси Перчиковой из Томсино, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину.
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Шоу-бизнес
Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой
Обновлено вчера в 15:53
Спорт
Чеченский мальчик установил мировой рекорд по отжиманию на брусьях
В Чечне представители Книги рекордов России зафиксировали, как шестилетний Рахим Куриев установил еще один мировой рекорд: мальчик отжался на брусьях 330 раз.
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Футбол
Канте рассматривает вариант с уходом из «Челси»
Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте может сменить клубную прописку, сообщает Le 10 Sport.
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47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество, 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.
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Ирина Шейк показала откровенное фото со своей подругой-супермоделью
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Происшествия
В Турции произошло мощное землетрясение
Землетрясение было магнитудой 6,2 балла.
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Кино
Вышел трейлер к фильму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Обновлено в 09:23