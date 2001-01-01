Знание ПДД у водителей, возможно, будут проверять регулярно Госавтоинспекция меняет правила допуска граждан за руль: планируется перейти на электронные медицинские справки, ужесточить выдачу автобусных прав, а также ввести обязанность для иностранцев, получивших вид на жительство в России, обучаться в автошколах и сдавать экзамены.

Знание ПДД у водителей, возможно, будут проверять регулярно

Транспорт Транспорт На российских дорогах появится шумовая разметка

Транспорт Транспорт ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о введении повторных экзаменов на знание ПДД при замене водительского удостоверения.

Транспорт Транспорт Таксистам запретят работать в Москве без спецполиса ОСАГО Машины такси без специального полиса ОСАГО не смогут работать в Москве, заявил замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин на круглом столе с участием представителей агрегаторов и таксомоторных компаний.

Транспорт Транспорт ЦОДД предупредил москвичей о серьезных пробках на дорогах Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил столичных автовладельцев о том, что снегопад и гололед так или иначе приведут к многокилометровым пробкам на дорогах.

Транспорт Транспорт С января в Москве и области подорожает проезд на электричках "С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - 23 рубля", - сказал собеседник агентства.

Транспорт Транспорт Две станции БКЛ метро в Москве закроют для пассажиров 23 декабря Пассажиры смогут пользоваться станциями метро «Полежаевская» и «Динамо», станцией «Хорошево» МЦК, кроме того, для удобства пассажиров будет запущен бесплатный автобус «КМ» с остановками у временно закрытых станций.

Транспорт Транспорт Забег Дедов Морозов ограничит движение транспорта в центре Петербурга

Транспорт Транспорт Новая станция «Беломорская» открывается сегодня в московском метро "Беломорская" расположена между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино" на Замоскворецкой линии и рассчитана на пассажиропоток до 150 тыс. человек в сутки.

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Транспорт Транспорт В Улан-Удэ появился новогодний трамвай По Улан-Удэ с сегодняшнего дня начал курсировать новогодний трамвай. В вагоне звучат в трамваях новогодние мелодии.

Транспорт Транспорт Ночью в Камчатском крае перекроют движение на федеральной трассе