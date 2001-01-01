Транспорт
Знание ПДД у водителей, возможно, будут проверять регулярно Госавтоинспекция меняет правила допуска граждан за руль: планируется перейти на электронные медицинские справки, ужесточить выдачу автобусных прав, а также ввести обязанность для иностранцев, получивших вид на жительство в России, обучаться в автошколах и сдавать экзамены.
Коммерсантъ16:58
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:12, Ашберн
Транспорт
На российских дорогах появится шумовая разметка
Обновлено в 17:48
Транспорт
ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав
Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о введении повторных экзаменов на знание ПДД при замене водительского удостоверения.
Обновлено в 20:06
Транспорт
Таксистам запретят работать в Москве без спецполиса ОСАГО
Машины такси без специального полиса ОСАГО не смогут работать в Москве, заявил замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин на круглом столе с участием представителей агрегаторов и таксомоторных компаний.
Обновлено в 12:07
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о серьезных пробках на дорогах
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил столичных автовладельцев о том, что снегопад и гололед так или иначе приведут к многокилометровым пробкам на дорогах.
Обновлено в 09:04
Транспорт
С января в Москве и области подорожает проезд на электричках
"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - 23 рубля", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:15
Транспорт
Две станции БКЛ метро в Москве закроют для пассажиров 23 декабря
Пассажиры смогут пользоваться станциями метро «Полежаевская» и «Динамо», станцией «Хорошево» МЦК, кроме того, для удобства пассажиров будет запущен бесплатный автобус «КМ» с остановками у временно закрытых станций.
Обновлено в 10:57
Транспорт
Забег Дедов Морозов ограничит движение транспорта в центре Петербурга
Обновлено в 12:47
Транспорт
Новая станция «Беломорская» открывается сегодня в московском метро
"Беломорская" расположена между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино" на Замоскворецкой линии и рассчитана на пассажиропоток до 150 тыс. человек в сутки.
Обновлено в 17:10
Транспорт
В Кузбассе поднялись цены на проезд в общественном транспорте
Раньше проезд в автобусе стоил для них 4 рубле, а теперь поднялся более чем в два раза и стоит десятку.
Обновлено в 21:19
Транспорт
В Иркутске могут сделать двустороннее движение на улице Джамбула
Калинина рассказала, что улица Джамбула в Иркутске является одним из самых сложных мест на дорогах в городе.
Обновлено в 20:39
Транспорт
Трассу Екатеринбург — Тюмень закроют на пять ночей
Обновлено в 06:46
Транспорт
На Фрунзенском мосту начали бетонировать плиту проезжей части
На строительство мостового перехода добавят 1,2 миллиарда рублей. Сейчас на Фрунзенском мосту начали бетонировать плиту проезжей части.
Обновлено в 08:47
Транспорт
В Улан-Удэ появился новогодний трамвай
По Улан-Удэ с сегодняшнего дня начал курсировать новогодний трамвай. В вагоне звучат в трамваях новогодние мелодии.
Обновлено в 22:16
Транспорт
Ночью в Камчатском крае перекроют движение на федеральной трассе
Обновлено в 19:55
Транспорт
Ульфат Мустафин встретился с жителями микрорайона Сипайлово
По словам горожан, в микрорайоне не хватает и дополнительных социальных объектов.
Обновлено в 21:50