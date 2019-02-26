Футбол

Зинченко: «Всегда чувствовал доверие со стороны Гвардиолы»Евро-футбол.ру 04:51

Челси — Манчестер Сити
0 – 0
3 : 4 по пенальти
Кубок английской лиги, Финал, 24 февраля
Стадион «Уэмбли»
Давид Луиз
30′
46′
Эмерик Лапорт
Венсан Компани
58′
Фернандиньо
Антонио Рюдигер
72′
79′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
79′
85′
Кевин де Брюйне
Лерой Сане
Жоржиньо
88′
Росс Баркли
Рубен Лофтус-Чик
89′
90′+1′
Николас Отаменди
91′
Фернандиньо
Данило Луис
Виллиан
Гонсало Игуаин
95′
П
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что хотел бы чаще появляться на поле.
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Зинченко: «Всегда чувствовал доверие со стороны Гвардиолы»

Евро-футбол.ру04:51
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