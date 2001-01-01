Футбол

Зидан пообещал изменить «Реал». Как прошла презентация великого французаСпорт-Экспресс 06:20

В первых рядах сидели Рауль, Роберто Карлос и Эмилио Бутрагеньо. Первым взял слово президент "Реала" Флорентино Перес, чтобы представить "новый проект, новый захватывающий этап команды во главе с одним из ее величайших символов, Зинедином Зиданом".
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«Он уже дал „Реалу“ все, что мог, и перевернул страницу». Генич отвечает, почему Зидан ошибся

Матч ТВ08:43

Зидан пообещал изменить «Реал». Как прошла презентация великого француза

Спорт-Экспресс06:20

В «Реал» вернулся Зидан

Соловей.инфо05:35

«Не надо возвращаться туда, где тебе было хорошо». Кажется, Зидан ошибся, выбрав «Реал» вместо «Ювентуса»

Спорт день за днем06:16
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Шоу-бизнес

Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Обновлено в 19:54
Футбол

Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ

Обновлено в 18:10
Происшествия

Учителю физкультуры грозит срок за изнасилование школьницы в спортзале

Обновлено в 15:44
Происшествия

Двухмоторный самолет упал на жилой дом в штате Огайо

Двухмоторный самолет Piper упал на жилой дом около города Мадейра в штате Огайо, сообщил во вторник телеканал ABC.
Обновлено в 18:28
Политика

Помпео: США намерены свести нефтяной экспорт Ирана к нулю

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о планах Вашингтона относительно нефтяного экспорта Ирана.
Обновлено в 20:13
Политика

США отказались приостановить полеты Boeing 737 Max

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказалось приостановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 Max 8 после двух авиакатастроф.
Обновлено в 20:03
Происшествия

Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатора

Сенатор остался без зарплаты Басманный суд Москвы постановил временно отстранить Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 10:57
Политика

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit

Парламент Великобритании проголосовал против соглашения премьер-министра страны Терезы Мэй с Евросоюзом по условиям Brexit.
Обновлено в 17:14
Экономика

«Ростелеком» договорился о покупке оператора Tele2

Компания "Ростелеком", владеющая 45 процентами акций оператора Tele2, сообщила о полной консолидации акций.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Самолет врезался в мачту освещения в Шереметьево

Грузовой самолет Boeing-747 AirBridgeCargo врезался в мачту освещения в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 17:58
Происшествия

Террористы пытались устроить взрыв на концерте Киркорова

Следственное управление МВД по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в подготовке теракта на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале.
Обновлено в 09:48
Политика

Парламент Франции принял «антихулиганский» закон

Сенат (верхняя палата парламента) Франции принял во втором, окончательном, чтении вызвавший широкий резонанс "антихулиганский" законопроект, который, в частности, дает право местным властям вводить запрет на участие в манифестациях в отношении лиц, уличенных в погромах в ходе предыдущих акций.
Обновлено в 18:51
Происшествия

Мать брошенной в квартире девочки назвала произошедшее провокацией

Мать оставленной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко, находясь в зале Савеловского суда Москвы, заявила, что вся эта история является провокацией.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту

На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено в 07:56
Транспорт

Глава ГИБДД поддержал ужесточение штрафов за превышение скорости

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею введения штрафов за превышение скоростного режима на 10 км/ч.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие

Источник: запуск «Гонцов» перенесли из-за отсутствия украинской аппаратуры

Отправка с космодрома "Плесецка" на орбиту трех низкоорбитальных спутников связи "Гонец-М" ракетой-носителем "Рокот" отложена с мая на июнь из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:05
Экономика

Орешкин поменял позицию по методике расчета реальных доходов россиян

Росстат рассмотрит возможность изменения методики расчета реальных доходов россиян.
Обновлено в 18:11
Происшествия

Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы

Курьеры из сервисов доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы.
Обновлено в 16:39
Политика

Конгрессмены США одобрили запрет на признание Крыма российским

Палата представителей конгресса США почти единогласно одобрила законопроект, запрещающий Соединённым Штатам признавать Крым российским.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие

Трое украинских диверсантов подорвались на минах на линии обороны ЛНР

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли при попытке диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено в 18:51
Спорт

Российский конькобежец Андрей Ануфриенко скончался в возрасте 48 лет

Обновлено в 16:34
Космос

«Роскосмос» начнет разработку «антигравитационного двигателя»

Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Актер Валентин Гафт попал в больницу

Народный артист РСФСР Валентин Гафт оказался в одной из московских больниц.
Обновлено в 07:01
Общество

Россия вошла в топ-10 стран по использованию цифровых госуслуг

Согласно результатам опроса «Взгляд населения на использование искусственного интеллекта (ИИ) в работе государства: сравнительный анализ цифровых госуслуг», Россия оказалась на третьем месте по темпам роста этого показателя.
Обновлено в 19:48
Политика

Саакашвили рассказал о намерении Порошенко обменять Крым на членство в ЕС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что нынешний президент Украины Петр Порошенко планировал в 2014 году отказаться от украинского суверенитета над Крымом в обмен на вступление страны в ЕС и НАТО.
Обновлено в 16:08
Политика

Bloomberg (США): в мировой торговле оружием Трамп одерживает победу, Путин проигрывает (Bloomberg)

По данным SIPRI, в период с 2014 по 2018 годы экспорт США по сравнению с российским был на 75% выше — то есть разрыв был гораздо значительнее, чем в предыдущий пятилетний период.
Обновлено в 20:00
Происшествия

Психолог и первоклассник подрались в школе в Москве

В школе на северо-востоке Москвы на перемене произошел конфликт между первоклассником и психологом.
Обновлено в 07:11
Политика

Генконсул России в Хьюстоне рассказал о работе дипучреждений в США

Консульские учреждения России в США в целом адаптировались к ситуации после закрытия генконсульств в Сиэтле и Сан-Франциско в 2017 и 2018 годах, заявил РИА Новости генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев.
Обновлено в 19:05
Общество

Капитан арестованного в Стамбуле судна пригрозил перекрыть Босфор

Капитан корабля Бахман Багиров пригрозил перекрыть Босфор, если судовладелец не рассчитается с моряками по зарплате.
Обновлено в 15:32
Политика

Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года

С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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