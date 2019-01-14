Футбол

«Зенит» требует у «Челси» 40 млн евро за трансфер Паредеса
Евро-футбол.ру
11:32

"Зенит" и "Челси" ведут переговоры по трансферу полузащитника питерского клуба Леандро Паредеса. Как сообщает Goal, питерцы требуют у лондонцев 40 миллионов евро за Паредеса.
Евро-футбол.ру11:32

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«Зенит» может приобрести Акунью, «Челси» выбирает клуб для Мораты

Спорт-Экспресс16:10

«Зенит» хочет за Паредеса €40 млн

Газета.Ru13:44

«Зенит» требует у «Челси» 40 млн евро за трансфер Паредеса

Евро-футбол.ру11:32

«Зенит» хочет получить за трансфер Паредеса 40 миллионов фунтов

Советский спорт11:55

«Зенит» хочет продать Паредеса практически в два раза дороже, чем купил. «Челси» знает ценник

Спорт день за днем12:28

Источник: «Зенит» требует у «Челси» € 40 млн за Паредеса

Чемпионат11:43

La Gazzetta Dello Sport: За Паредеса «Зенит» получит 30 млн евро – у питерцев с «Челси» сложидился неплохой бизнес

Спорт уик-эндвчера в 16:37
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Общество

Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

Обновлено в 15:05
Происшествия

В Киево-Печерской лавре произошел пожар

Обновлено в 12:19
Политика

Россия и США проведут в Женеве консультации по Договору о РСМД

Россия и США проведут во вторник в Женеве консультации в межведомственном формате по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 16:16
Политика

Опубликован текст томоса об автокефалии ПЦУ

Вселенский патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 14:58
Энергетика

Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту

В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional.
Обновлено в 16:16
Автоспорт

Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»

Российский пилот Сергей Карякин, выступающий в ралли-марафоне "Дакар" на мотовездеходе, несколько раз перевернулся во время прохождения седьмого спецучастка, сообщается на официальном сайте гонки.
Обновлено в 12:13
Происшествия

В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек

Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Мэр Гданьска скончался после нападения

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время благотворительного концерта в Гданьске мэр Адамович произносил речь со сцены.
Обновлено в 09:07
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над подмосковными "Химками" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 13:35
Экономика

Медведев призвал ценить поддержку Белоруссии со стороны России

Россия оказывает финансовую помощь Белоруссии, Минску стоило бы выше ценить такое отношение со стороны Москвы, считает российский премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:04
Происшествия

В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах

В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено в 10:19
Авто

ФАС разрешила «Юнисон» купить завод GM в Петербурге

Напомним, General Motors законсервировала предприятие в Петербурге в 2015 году.
Обновлено в 10:45
Политика

ОЗХО рекомендует признать «Новичок» запрещенным веществом

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
Обновлено в 13:43
Футбол

Кокорин пожаловался на обострение травмы и боли в колене

Обновлено в 03:41
Политика

США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов

Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Политика

Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики

Чрезмерно длинные новогодние каникулы вредят экономике России.
Обновлено в 09:28
Космос

Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось

Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

В Саранске проверяют видео сожжения флага России

Обновлено в 07:24
Культура

Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину

Обновлено в 08:52
Политика

Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 12:32
Спорт

Российские гандболисты сыграли вничью с Германией в матче ЧМ

Мужская сборная России по гандболу в матче предварительного раунда чемпионата мира в Германии и Дании сыграла вничью с немцами.
Обновлено в 13:43
Политика

Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:42
Экономика

FT узнала о проблемах Visa и Mastercard с доступом на китайский рынок

Спор по поводу доступа на китайский рынок платежей длился несколько лет, и в 2012 году ВТО постановила, что Пекин дискриминационно относится к иностранным компаниям.
Обновлено в 15:17
Происшествия

В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа

В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Зачем Польша намерена построить остров в Калининградском заливе

Обновлено в 15:56
Экономика

Более половины россиян выступают за отставку правительства

Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Российская ЛГБТ-сеть: В Чечне до смерти запытали двоих геев

В Чечне во время пыток убиты двое подозреваемых в гомосексуальности, сообщает Российская ЛГБТ-сеть.
Обновлено в 03:28
Космос

Обозначена дата демозапуска космического корабля Crew Dragon

На 9 февраля может быть назначен запуск нового космического корабля Crew Dragon без экипажа к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 15:53
Происшествия

Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни

Обновлено в 08:08
Политика

МИД России объяснил переименование Македонии

Решение парламента Македонии о переименовании страны навязано извне и не является выражением воли народа.
Обновлено в 08:23
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