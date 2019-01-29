Футбол

«Зенит» подтвердил переход Новосельцева в «Ростов» на правах арендыРИА Новости 07:19

Петербургский "Зенит" на своем официальном сайте объявил, что футболист Иван Новосельцев продолжит карьеру в "Ростове" на правах аренды. Двадцатисемилетний защитник будет играть за "Ростов" до конца сезона-2018/19.
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Новосельцев перешел в «Ростов»

Газета.Ru07:21

«Ростов» арендовал Новосельцева у «Зенита» до конца сезона

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Новосельцев будет выступать в «Ростове» на правах аренды до конца сезона

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Sport24.ru06:42

«Ростов» арендовал у «Зенита» Новосельцева

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«Ростов» арендовал защитника «Зенита» Новосельцева

Матч ТВ07:01
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Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

При предстартовой подготовке на космодроме Куру был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока "Фрегат", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.
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Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором

Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.
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Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
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Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
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Дизайн нового Clio перекликается с внешностью автомобиля предыдущего поколения.
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Еще одной принятой поправкой к биллю о Brexit стало добавление в него слов о недопустимости варианта "жесткого" Brexit, то есть выхода из ЕС без соглашения.
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Суд арестовал похитителя картины Куинджи

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Замглавы «Росгеологии» уволен из-за скандального видео

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В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет

В аэропорту Сочи из-за происшествия на борту экстренно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
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Российское представительство Renault отзывает 3622 автомобиля.
Обновлено в 15:25
Происшествия

NBC: неизвестные напали на актера Джусси Смоллетта в Чикаго

Актер американского телесериала "Империя" (Empire, 2015 - по наст. время) Джусси Смоллетт госпитализирован после того, как неизвестные напали на него на одной из улиц в Чикаго (штат Иллинойс).
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В сети опубликовали список победителей премии «Грэмми»

Популярный журнал о музыкальной индустрии - Billboard, по словам организаторов «Грэмми» опровергает подлинность выложенного в интернет списка победителей.
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В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
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WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе

Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.
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С телефонов Сбербанка позвонили мошенники

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Total нашла в Великобритании крупное месторождение газа

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Беглый олигарх Сергей Пугачев избежал во Франции конфискации имущества

Французский суд города Ницца принял решение о несоответствии национальным судебным процедурам запроса России на конфискацию имущества бывшего владельца "Межпромбанка" Сергея Пугачева.
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Самолет авиакомпании Nordwind Airlines столкнулся с телескопическим трапом в московском аэропорту Шереметьево.
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Ограничения для неэкологичных машин могут ввести в Москве

Ограничительные зоны въезда для автомобилей низких экологических классов могут появиться в Москве.
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В Арктике из-за таяния льда открылись древние поля

Ранее сообщалось, что льды Гренландии тают в четыре раза быстрее, чем десять лет назад.
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Крупнейший производитель алмазов в мире – «Алроса» – добыла самый большой за последние годы драгоценный камень.
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Балакирева дату вступления нормы в силу называть не стала, а в интервью ТАСС она сказала, что норма вступит в силу «не сразу, а поэтапно, даты пока обсуждаются».
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Российский футболист
Российский футболист, защитник клуба «Зенит».
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