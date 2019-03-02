Футбол

«Зенит» победил «Урал» в матче 18 тура РПЛ: онлайн-трансляцияМосковский Комсомолец вчера в 16:46

Урал — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Петрюс Бумаль
31′
43′
Сердар Азмун
Эрик Бикфалви
70′
Юрий Бавин
Андрей Егорычев
73′
73′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
84′
Роберт Мак
Эрнани
Отман Эль-Кабир
85′
88′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+3′
Андрей Лунев
18 тур открылся в пятницу в Оренбурге матчем между одноименной командой и махачкалинским "Анжи". Команда Магомеда Адиева одержала очередную сенсационную победу. А уже в первой игре субботы состоялась встреча между екатеринбургским "Уралом" и петербургским "Зенитом".
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