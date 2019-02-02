Футбол
«Зенит» обыграл «Эльче» в товарищеском матчеТелеканал Санкт-Петербург 11:59
Наставник сине-бело-голубых Сергей Семак игрой остался доволен. Сегодня футболистам дали поиграть весь матч целиком, чего не происходило на предыдущих сборах. Сейчас, по словам тренера, важно, чтобы игроки побольше времени проводили на поле.
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