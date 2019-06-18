Политика
Зеленский заявил о разногласиях с Берлином по «Северному потоку — 2»Известия 08:38
Зеленский прибыл в Германию 18 июня, визит продлится один день. Накануне он посетил Францию, где встретился с президентом республики Эммануэлем Макроном. «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок голубого топлива в Европу.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:50, Вашингтон
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Гаджеты
Компания Xiaomi привезла в Россию умные телевизоры
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Общество
В Эрмитаже пройдет выставка фонда Louis Vuitton
Эрмитаж провел первые переговоры о проведении в Петербурге выставки живописи из коллекции фонда Louis Vuitton.
Обновлено в 09:20
Музыка
У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Интернет
Facebook, Google и Twitter создали альянс цифровой безопасности
Facebook, Google, Twitter и крупные игроки рекламного рынка объявили о создании альянса цифровой безопасности, в рамках которого они намерены бороться с вредоносным контентом, сообщает издание The Drum.
Обновлено в 08:39
Футбол
Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»
Действующий контракт Рэшфорда с МЮ истекает летом 2020 года, но клуб намерен заблаговременно продлить соглашение.
Обновлено в 03:13
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Политика
Песков: Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе
Кремль следит за тем, как урегулируется вопрос с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном.
Обновлено в 07:36
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими
Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тыс. руб. компенсации за избиение двумя полицейскими.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Чувашии уборщицу суда оштрафовали за сожженное уголовное дело
В Чувашии Ибресинский районный суд оштрафовал уборщицу одного из судов на 50 тысяч рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести.
Обновлено в 08:16
Политика
Меркель назвала дату проведения встречи в «Нормандском формате»
Встреча представителей глав государств «Нормандского формата» назначена на 12 июля текущего года, сообщила в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель.
Обновлено в 08:13
Космос
На Марсе засняли недавно образовавшийся кратер
Многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сфотографировала кратер, который образовался на Марсе в период с 2016 по 2019 год.
Обновлено в 04:52
Футбол
РПЛ определила даты матчей первых восьми туров чемпионата России
Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала полное расписание матчей первых восьми туров чемпионата России-2019/20 по футболу.
Обновлено в 09:09
Общество
Росздравнадзор изымет из продажи еще одно лекарство от кашля
Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", которое содержит фенспирид, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Чиновники Ленобласти прерывали работу из-за короткого замыкания
Работа чиновников была прервана примерно на час.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца
Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 08:51
Интернет
Facebook представила криптовалюту Libra
Компания Facebook Inc. официально обнародовала планы выпуска собственной криптовалюты под названием Libra и обещала создать безопасную систему платежей, поддерживаемую реальными активами и предназначенную для использования широким кругом пользователей.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова улучшилось
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Лазарев ответил на слухи о себе неприличной фотографией
Музыкант Сергей Лазарев ответил на слухи о себе фотографией псов, которые справляют нужду на газоне.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Ракеты ЗРК С-500 смогут действовать за пределами атмосферы
Именно возможность заатмосферной работы ракет ЗРК С-500 делает «Прометей» по-настоящему уникальным комплексом, предназначенным для противовоздушной и противоракетной борьбы.
Обновлено в 06:22
Политика
«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите
«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите «Газпром» пока не видит, с кем вести переговоры о продлении контракта на транзит газа через Украину, и ждет выделения газотранспортной системы из «Нафтогаза», следует из заявлений топ-менеджеров компании.
Обновлено в 07:56
Общество
Чичерина пожаловалась на травлю из-за песни о Захарченко
Обновлено в 09:31