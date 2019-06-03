Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по ДонбассуГазета.Ru 08:19

Владимир Зеленский назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучму, а также сообщил, что встреча группы состоится уже 5 июня. Президент Украины также заявил о новых предложениях по разрешению военного противостояния.
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Зеленский заявил об отсутствии у Киева планов «торговать суверенитетом»

РБК10:11

Зеленский подготовил конкретные предложения по Донбассу

Национальная служба новостей09:23

Зеленский: есть новые решения по урегулированию в Донбассе

Московский Комсомолец06:51

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Газета.Ru08:19

Зеленский сообщил о новых решениях по урегулированию в Донбассе

RT на русском06:57

У Киева есть конкретные предложения и новые решения по Донбассу, — заявил президент Украины Владимир Зеленский

Эхо Москвы07:30

Зеленский сообщил о новых решениях по урегулированию конфликта в Донбассе

РЕН ТВ06:44
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Политика

Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу

«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

Обновлено в 09:41
Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Транспорт

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль

Обновлено в 06:34
Политика

Пресс-секретарь Зеленского раскрыла подробности тайной встречи президента с олигархом Пинчуком

По словам Мендель, предприниматель приезжал в Администрацию президента, сопровождая второго президента Украины Леонида Кучму для консультаций по поводу его назначения представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 10:07
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Политика

Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России

Сербия не станет поддерживать санкции Запада в отношении России, заявила председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Обновлено в 10:35
Происшествия

СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области

Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову в виде заключения под стражу направлено следователем в суд, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета России.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 08:24
Политика

В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год

Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Космос

Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне

Обновлено в 09:26
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Экономика

Стоимость акций Газпрома установила новый рекорд за 10 лет

Как пишет издание «Московский комсомолец», в ходе торгов на бирже 3 июня стоимость акций Газпрома за несколько часов увеличилась на 17%.
Обновлено в 09:49
Происшествия

В Парголово умер 50-летний мужчина на квадроцикле

По Вокзальному шоссе в Парголово на квадроцикле двигался мужчина, который съехал в канаву и умер.
Обновлено в 08:52
Культура

Картину Петрова-Водкина продали за 9 млн фунтов на торгах Christie’s

Обновлено в 09:53
ЖКХ

Минстрой предложил отказаться от поквартирных счетчиков тепла

Минстрой призвал отказаться от поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 03:56
Общество

Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения

Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.
Обновлено вчера в 09:17
Культура

В Музее архитектуры Москвы откроют экспериментальную фотолабораторию

Экспериментальную лабораторию Magnum Live Lab/19 снова откроют в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве.
Обновлено в 06:12
Авто

Hyundai представил лимитированную версию модели Solaris

Компания Hyundai объявила о старте продаж лимитированной версии Solaris Super Series.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек

Обновлено в 02:36
Здоровье

Врачи рассказали, какие продукты помогут от проблем с желудком

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики Ирина Пичугина рассказала, как избежать заболеваний желудочно-кишечного тракта, в первую очередь обострений хронического гастрита и язвы.
Обновлено вчера в 11:10
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Футбол

«Ювентус» представил форму из океанского пластика

«Ювентус» выпустил предматчевую футболку на сезон-2019/20, которая сделана из пластика, собранного со дна Мирового океана.
Обновлено в 09:30
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Общество

Нижегородская турбаза отказала в отдыхе 50 детям с ВИЧ

Директор фонда "СТЭП" в Нижегородской области Ольга Кузьмичева проинформировала о том, что 50 детей с ВИЧ-статусом и их родителей отказались размещать в спортивной деревне "Новинки".
Обновлено в 09:59
Политика

Пушков высмеял побег Яценюка с Украины

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял побег бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка из страны, заявив, что он все трезво оценил и «сделал ноги».
Обновлено в 10:56
Общество

Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей

«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.
Обновлено в 02:31
Авто

Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469

Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
Обновлено в 08:09
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