с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента. Соответствующий пост украинский лидер опубликовал в Facebook.

Финансы Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 17% Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 17,5% до 17% годовых, сообщил глава регулятора Яков Смолий.

Армия и оружие В России заявили о готовности поставить Турции Су-35 Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.

Происшествия Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23 Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.

Политика Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Политика В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

Здоровье Вспышка вируса Эбола в ДР Конго признана ЧС международного масштаба Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вспышку вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Политика МВД разъяснило, кого надо наказывать за неуважение к власти Руководство Министерства внутренних дел России распространило методические рекомендации об административных делах за неуважение к власти.

Армия и оружие Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».

Происшествия CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.

Политика Захарова раскритиковала идею Зеленского о гражданстве Захарова заявляет, что к механизму предоставления второго гражданства этническим украинцам возникает множество вопросов.

Экономика Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюменской области возобновил работу, сообщается на сайте Сбербанка.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва» 1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.

Происшествия На Кубани задержан член банды «краснодарских стрелков» В сентябре 2017 года появилась информация о том, что в деле "краснодарских стрелков" замешан сотрудник полиции — бывший участковый из Новороссийска Александр Муковоз.

Транспорт На Крымском мосту закончили укладку рельсов Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.

Политика Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Общество В Минздраве рассказали о безвредности пальмового масла По словам Тутельяна, изначально очищенное пальмовое масло из-за своего хорошего жирнокислотного состава использовалось для производства молока для детского питания, чтобы сбалансировать жирнокислотный состав.

Политика Госдума приняла законы о шпионских устройствах Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.

Шоу-бизнес Депутат Госдумы ответил на жалобы избирателей под постом Леди Гаги Депутат Госдумы Дмитрий Ионин ответил на появившиеся под публикациями американской певицы Леди Гаги комментарии российских пользователей.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.

Энергетика Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводы Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, его цитирует «Интерфакс».

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Политика Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.

Политика Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

Политика В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Общество В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.