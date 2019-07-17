Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания РадыRT на русском 07:02
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента. Соответствующий пост украинский лидер опубликовал в Facebook.
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с чего всё началось
В ответ спикер Рады заявил о несоответствии обращения главы государства регламенту из-за формулировки «внеочередное заседание», а не «внеочередная сессия», поэтому отказал Зеленскому в его просьбе.RT на русском07:02
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Финансы
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 17%
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 17,5% до 17% годовых, сообщил глава регулятора Яков Смолий.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Политика
Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Здоровье
Вспышка вируса Эбола в ДР Конго признана ЧС международного масштаба
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вспышку вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
МВД разъяснило, кого надо наказывать за неуважение к власти
Руководство Министерства внутренних дел России распространило методические рекомендации об административных делах за неуважение к власти.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе
В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено в 08:08
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Политика
Захарова раскритиковала идею Зеленского о гражданстве
Захарова заявляет, что к механизму предоставления второго гражданства этническим украинцам возникает множество вопросов.
Обновлено в 07:26
Экономика
Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ
Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюменской области возобновил работу, сообщается на сайте Сбербанка.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Происшествия
На Кубани задержан член банды «краснодарских стрелков»
В сентябре 2017 года появилась информация о том, что в деле "краснодарских стрелков" замешан сотрудник полиции — бывший участковый из Новороссийска Александр Муковоз.
Обновлено в 08:30
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Политика
Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России
Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Общество
В Минздраве рассказали о безвредности пальмового масла
По словам Тутельяна, изначально очищенное пальмовое масло из-за своего хорошего жирнокислотного состава использовалось для производства молока для детского питания, чтобы сбалансировать жирнокислотный состав.
Обновлено в 04:06
Политика
Госдума приняла законы о шпионских устройствах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Депутат Госдумы ответил на жалобы избирателей под постом Леди Гаги
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин ответил на появившиеся под публикациями американской певицы Леди Гаги комментарии российских пользователей.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери
Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 04:46
Энергетика
Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводы
Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, его цитирует «Интерфакс».
Обновлено в 07:48
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии
Обновлено в 02:11
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Обновлено в 02:36
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина ушла от мужа к миллионеру
Парочка не скрывает свой роман. Диана публикует фото с молодым человеком в своем Инстаграм. В данный момент парочка отдыхает на Бали.
Обновлено вчера в 15:56