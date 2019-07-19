Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны УкраиныРИА Новости 09:30

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака. Видео инцидента появилось на хостинге YouTube. Причины такого поступка президента не указываются.
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Видео: Зеленский оттолкнул главу Минобороны Украины

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Зеленский грубо оттолкнул «захватившего» Кремль министра обороны

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Опубликовано видео, где Зеленский толкает министра обороны Украины

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Известия10:33

Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины

Газета.Ru09:40

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

РИА Новости09:30
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В конгрессе США провели обряд изгнания злых духов. Необходимость в этом увидел капеллан при палате представителей Патрик Конрой.
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Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России

Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК.
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Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны.
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В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
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Пенсионерка похоронила дочь в простыне под кустами в Петербурге

В Санкт-Петербурге пенсионерка похоронила умершую дочь под окнами соседей.
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Акционером компании "Архплей Девелопмент", принадлежащей предпринимателю Игорю Чайке, стал брат президента Молдавии Игоря Додона Александр, сообщает "Прайм".
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Писатели-фантасты придут на помощь армии Франции

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Степан Тимофеевич Полторак
Украинский военный деятель
Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014. Генерал армии Украины в отставке.
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