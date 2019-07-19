Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны УкраиныРИА Новости 09:30
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака. Видео инцидента появилось на хостинге YouTube. Причины такого поступка президента не указываются.
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Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
Популярная сеть «ВКонтакте» подтвердила разработку сервиса знакомств Lovina.
Обновлено в 08:34
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
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Армия и оружие
Корабль США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива
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Политика
В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.
Обновлено в 11:22
Космос
Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится 20 июля на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-13".
Обновлено в 09:03
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено вчера в 01:06
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Микроавтобус и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Калининград - Черняховск.
Обновлено в 08:00
Политика
Суд в Киеве продлил арест Кириллу Вышинскому
Обновлено в 09:02
Авто
Chery привезет в Россию автомобили премиального суббренда Exeed
Китайская компания Chery выведет на российский рынок в следующем году новый кроссовер своего премиального суббренда Exeed.
Обновлено в 06:34
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика
В конгрессе США провели обряд изгнания духов
В конгрессе США провели обряд изгнания злых духов. Необходимость в этом увидел капеллан при палате представителей Патрик Конрой.
Обновлено в 07:26
Хоккей
Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством
В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпиады-1994.
Обновлено в 07:11
Общество
С 1 августа неработающим пенсионерам повысят пенсии
Обновлено в 07:45
Экономика
Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России
Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК.
Обновлено в 09:53
Кино
В Сан-Диего открылся фестиваль Comic-Con
В американском городе Сан-Диего стартовал фестиваль Comic-Con. По сути, это выставка комиксов и всего, что с ними связано.
Обновлено вчера в 06:36
Общество
Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны
Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны.
Обновлено в 11:56
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:34
Происшествия
Пенсионерка похоронила дочь в простыне под кустами в Петербурге
В Санкт-Петербурге пенсионерка похоронила умершую дочь под окнами соседей.
Обновлено в 04:16
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Члены палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик внесли в конгресс США законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (SAILORS Act), предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Инну Чурикову перевели в реанимацию
Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:55
Экономика
Брат президента Молдавии стал акционером компании Игоря Чайки
Акционером компании "Архплей Девелопмент", принадлежащей предпринимателю Игорю Чайке, стал брат президента Молдавии Игоря Додона Александр, сообщает "Прайм".
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Писатели-фантасты придут на помощь армии Франции
Во Франции планируется сформировать специальную группу состоящую из писателей-фантастов.
Обновлено в 11:47
Футбол
«Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак»
Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».
Обновлено в 09:56
Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Что касается советника президента Потураева, то в 2014 году он призывал к массовым публичным казням жителей Донбасса, не поддержавших государственный переворот.
Обновлено в 11:10
Экономика
Медведев высказался за аренду жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что в России необходимо развивать рынок съемного жилья.
Обновлено в 05:07