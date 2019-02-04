Экономика
Заводу «Ангстрем-Т» потребовалось новое финансированиеКоммерсантъ 17:52
В пресс-службе возглавляющего набсовет премьера Дмитрия Медведева отказались комментировать график заседаний. ВЭБ.РФ стал единственным акционером предприятия «Ангстрем-Т», ранее принадлежавшего экс-министру связи Леониду Рейману, в конце декабря 2018 года.
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