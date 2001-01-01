Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляцииКоммерсантъ 17:50
В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:13, Ашберн
Политика
В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Баскетбол
«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в серии плей-офф НБА
Следующий матч состоится в ночь на 1 мая в Окленде. Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА.
Обновлено в 18:15
Культура
Первый канал проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»
Как сообщало ИА REGNUM, победу в конкурсе присуждали по результатам зрительского голосования.
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Сайт Росстата не обновлялся несколько лет
Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Футбол
«Лион» предложил пост главного тренера Венгеру
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил предложение от «Лиона», пишет L’Equipe.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада
Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.
Обновлено в 19:03
Здоровье
Запретят ли рожать тем, кому за 50?
Инициативная группа россиян организовала сбор подписей против ЭКО: на днях письмо с требованием запретить данную процедуру было направлено в правительство РФ.
Обновлено в 17:39
Здоровье
Что делать при аневризме головного мозга?
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": — Аневризма головного мозга лечится оперативно.
Обновлено в 18:04
Политика
В Раде потребовали от РФ отменить указ о паспортах Донбассу
Президент РФ Владимир Путин, говоря об указе о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Появились новые жалобы на проблемы с безопасностью Boeing 737 Max
Авиационные власти США изучают около 10 новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 Max, которые поступили от сотрудников Федерального управления гражданской авиации (FAA) и бывших и действующих сотрудников авиакомпании, пишет Wall Street Journal со ссылкой на правительственных чиновников.
Обновлено в 13:51
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Политика
НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским
Обновлено в 10:32
Общество
В Ростове наградили победителей всероссийской олимпиады программистов
В Ростове наградили победителей всероссийской олимпиады программистов. Состязания прошли на базе Ростовского колледжа связи и информатики.
Обновлено 26 апреля в 09:50
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Обновлено вчера в 21:58
Здоровье
Компания «СОГАЗ-Мед» рассказала о страховых представителях
В Вологде и Череповце 4-9 апреля прошёл семинар-совещание на тему развития института страховых представителей, организованный страховой компанией СОГАЗ-Мед.
Обновлено в 16:21
Культура
Первая персональная выставка Лоры Белоиван «Время-Ночь» открылась в «Артэтаже» (16+)
"Артэтаж" сегодня, 27 апреля, открыл персональную выставку Лоры Белоиван — писателя, блогера, художника и директора реабилитационного центра "Тюлень".
Обновлено в 19:35
Общество
Медведев поручил изменить график работы школ и детских садов
Глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение профильным ведомствам подготовить предложения по изменению графика работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 04:05
Футбол
Зидан раскритиковал футболистов «Реала» за проигранный матч «Райо Вальекано»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен действиями своих футболистов в матче 35-го тура против «Райо Вальекано».
Обновлено в 18:30
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Наука
OpenAI научила нейросеть создавать музыку
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции
Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Происшествия
Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей
Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Общество
В отпуск без проблем: как сахалинцу выехать за границу и ничего не нарушить
Все ближе сезон отпусков, многие сахалинцы запланировали отдых за границей.
Обновлено в 19:43