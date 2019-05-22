Экономика
Законопроект о защите дольщиков прошел первое чтение в ГосдумеПанорама Ростова-на-Дону вчера в 09:46
Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты о защите дольщиков. В проектах новых законах оговорены "узкие" места долевого строительства.
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Процесс по страхованию застройщиков предлагают передать в руки Фонду дольщиков
Парламентская газетавчера в 07:48
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Общество
Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать
Обновлено в 01:21
Путешествия
Ростуризм планирует создать туристические маршруты в регионах
Ростуризм приступил к реализации проекта "Национальные брендовые маршруты", в рамках которого создадут конкурентоспособные туристические маршруты в регионах.
Обновлено в 01:57
Политика
НАТО потребовало от России покинуть Крым
Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Спорт
Чемпионат России по фигурному катанию проведут в Красноярске
Как рассказали в краевом министерстве спорта, правительством Красноярского края было подано предложение о проведении чемпионата России в новом современном объекте Зимней универсиады-2019 – ледовом дворце «Платинум Арена Красноярск» было подано в апреле.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
США призвали Южную Корею присоединиться к войне против Huawei
США оказывают давление на правительство Южной Кореи, заставляя Сеул присоединиться к санкциям, которые Вашингтон ввел против китайского IT-гиганта Huawei.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных
Шесть видов животных, в числе которых сайгак, кречет и переднеазиатский леопард, находятся в России сейчас под угрозой исчезновения.
Обновлено в 00:11
Происшествия
МВД могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел
Оперативников могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел, а право принятия процессуальных решений по преступлениям передать следователям.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий
До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Политика
В США задержали сторонника ХАМАС, грозившего взорвать башню Трампа
В США задержан сторонник радикального движения ХАМАС, который грозил взорвать принадлежащий Дональду Трампу небоскреб и консульство Израиля в Нью-Йорке, сообщил офис окружного прокурора по штату Нью-Джерси.
Обновлено вчера в 20:45
Экономика
Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию
Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
Политика
The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
Обновлено в 01:29
Общество
Приморских тигров Павлика и Елену выпустили в амурской тайге
Специалисты выпустили на волю приморских тигров Павлика и Елену в Архаринском районе Амурской области, дистанционно открыв временный вольер с хищниками, сообщает управление по охране объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.
Обновлено в 01:45
Политика
Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Армия и оружие
CNBC: США дали Турции две недели на отказ от С-400
Обновлено 21 мая в 22:55
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено вчера в 07:29
Футбол
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В Италии разбился автобус с российскими туристами
По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
Обновлено вчера в 09:23
Музыка
Лазарев оценил выступления призеров Евровидения
Певец Сергей Лазарев, занявший третье место на песенном конкурсе Евровидение, в своем Instagram оценил выступления оппонентов, занявших первое и второе места.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Зеленский оценил кресло президента Украины: Неудобно
Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравилось рабочее место — тяжёлое кресло главы государства заставило его поморщиться.
Обновлено вчера в 05:59
Футбол
Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»
Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины.
Обновлено вчера в 14:58
Гаджеты
У Huawei готова замена для Windows и Android
В результате к бойкоту Huawei присоединились Intel, Qualcomm, Google, Microsoft и другие технологические гиганты.И если в случае с Intel или Qualcomm у Huawei особых проблем не возникло, так как компания выпускает собственные процессоры, то по части программного обеспечения от Google и Microsoft тут же появились вопросы.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Парубий заявил, что чувствует «запах горящих шин»
Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал украинцев «принюхаться».
Обновлено вчера в 08:31
Финансы
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Авто
В АвтоВАЗе рассказали о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено вчера в 02:17
Авто
Мотоциклист между рядами: что он на самом деле нарушает
Между полосами движения есть только разметка, по которой ехать на мотоцикле затруднительно.
Обновлено в 01:00
Общество
В Пензе Последний звонок прозвенит для 2000 выпускников школ
В пензенских школах 23 мая для выпускников учебных учреждений пройдет Последний звонок (0+).
Обновлено в 00:37
Общество
Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла на 3,5 километра
Вулкан Попокатепетль в Мексике в среду вечером выбросил столб пепла на высоту до 3,5 километров, сообщила национальная служба гражданской обороны страны.
Обновлено вчера в 22:31