Законопроект о защите дольщиков прошел первое чтение в ГосдумеПанорама Ростова-на-Дону вчера в 09:46

Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты о защите дольщиков. В проектах новых законах оговорены "узкие" места долевого строительства.

Законопроект о защите дольщиков прошел первое чтение в Госдуме

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