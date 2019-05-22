Экономика

Законопроект о защите дольщиков прошел первое чтение в ГосдумеПанорама Ростова-на-Дону вчера в 09:46

Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты о защите дольщиков. В проектах новых законах оговорены "узкие" места долевого строительства.
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Помощь дольщикам придет через фонды

Коммерсантъвчера в 14:13

Госдума приняла законопроект о достройке проблемных жилых комплексов

РБКвчера в 10:49

Законопроект о передаче страховых премий в Фонд дольщиков прошел I чтение

Интерфаксвчера в 08:12

В субъектах РФ появятся региональные фонды по достройке долевого жилья

REGNUMвчера в 07:45

Депутат: Фонд дольщиков должен давать гарантии под кредиты застройщиков

РИА Новостивчера в 06:18

Процесс по страхованию застройщиков предлагают передать в руки Фонду дольщиков

Парламентская газетавчера в 07:48

Госдума одобрила в I чтении передачу премий по страхованию застройщиков фонду дольщиков

ТАССвчера в 09:03
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Общество

Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать

Обновлено в 01:21
Путешествия

Ростуризм планирует создать туристические маршруты в регионах

Ростуризм приступил к реализации проекта "Национальные брендовые маршруты", в рамках которого создадут конкурентоспособные туристические маршруты в регионах.
Обновлено в 01:57
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Спорт

Чемпионат России по фигурному катанию проведут в Красноярске

Как рассказали в краевом министерстве спорта, правительством Красноярского края было подано предложение о проведении чемпионата России в новом современном объекте Зимней универсиады-2019 – ледовом дворце «Платинум Арена Красноярск» было подано в апреле.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

США призвали Южную Корею присоединиться к войне против Huawei

США оказывают давление на правительство Южной Кореи, заставляя Сеул присоединиться к санкциям, которые Вашингтон ввел против китайского IT-гиганта Huawei.
Обновлено вчера в 21:59
Общество

В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных

Шесть видов животных, в числе которых сайгак, кречет и переднеазиатский леопард, находятся в России сейчас под угрозой исчезновения.
Обновлено в 00:11
Происшествия

МВД могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел

Оперативников могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел, а право принятия процессуальных решений по преступлениям передать следователям.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика

«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Политика

В США задержали сторонника ХАМАС, грозившего взорвать башню Трампа

В США задержан сторонник радикального движения ХАМАС, который грозил взорвать принадлежащий Дональду Трампу небоскреб и консульство Израиля в Нью-Йорке, сообщил офис окружного прокурора по штату Нью-Джерси.
Обновлено вчера в 20:45
Экономика

Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию

Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
Политика

The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
Обновлено в 01:29
Общество

Приморских тигров Павлика и Елену выпустили в амурской тайге

Специалисты выпустили на волю приморских тигров Павлика и Елену в Архаринском районе Амурской области, дистанционно открыв временный вольер с хищниками, сообщает управление по охране объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.
Обновлено в 01:45
Политика

Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Армия и оружие

CNBC: США дали Турции две недели на отказ от С-400

Обновлено 21 мая в 22:55
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено вчера в 07:29
Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

В Италии разбился автобус с российскими туристами

По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
Обновлено вчера в 09:23
Музыка

Лазарев оценил выступления призеров Евровидения

Певец Сергей Лазарев, занявший третье место на песенном конкурсе Евровидение, в своем Instagram оценил выступления оппонентов, занявших первое и второе места.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Зеленский оценил кресло президента Украины: Неудобно

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравилось рабочее место — тяжёлое кресло главы государства заставило его поморщиться.
Обновлено вчера в 05:59
Футбол

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»

Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины.
Обновлено вчера в 14:58
Гаджеты

У Huawei готова замена для Windows и Android

В результате к бойкоту Huawei присоединились Intel, Qualcomm, Google, Microsoft и другие технологические гиганты.И если в случае с Intel или Qualcomm у Huawei особых проблем не возникло, так как компания выпускает собственные процессоры, то по части программного обеспечения от Google и Microsoft тут же появились вопросы.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия

Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора

Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено вчера в 03:51
Политика

Парубий заявил, что чувствует «запах горящих шин»

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал украинцев «принюхаться».
Обновлено вчера в 08:31
Финансы

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Авто

В АвтоВАЗе рассказали о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено вчера в 02:17
Авто

Мотоциклист между рядами: что он на самом деле нарушает

Между полосами движения есть только разметка, по которой ехать на мотоцикле затруднительно.
Обновлено в 01:00
Общество

В Пензе Последний звонок прозвенит для 2000 выпускников школ

В пензенских школах 23 мая для выпускников учебных учреждений пройдет Последний звонок (0+).
Обновлено в 00:37
Общество

Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла на 3,5 километра

Вулкан Попокатепетль в Мексике в среду вечером выбросил столб пепла на высоту до 3,5 километров, сообщила национальная служба гражданской обороны страны.
Обновлено вчера в 22:31
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