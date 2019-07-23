Госдума приняла во втором чтении проект закона о краудфандинге, который позволит официально собирать средства с помощью инвестиционных платформ. Третье чтение должно состояться 24 июля.

Законопроект о краудфандинге прошел второе чтение в Госдуме

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