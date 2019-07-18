Энергетика
Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают на заводах РФДума ТВ 09:34
Президент РФ Владимир Путин ранее в ходе встречи с главой «Транснефти» Николаем Токаревым оценил ущерб российской экономики после отказа ряда стран Европы импортировать нефть из трубопровода «Дружба» и призвал усилить контроль за качеством сырья.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 21:07, Вашингтон
Политика
Иран захватил иностранный нефтяной танкер
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование в Иране) объявили о захвате иностранного нефтяного танкера в Ормузском проливе, сообщает Press TV.
Обновлено в 06:43
Кино
Звезды «Игры престолов» сами номинировали себя на «Эмми»
Ранее сообщалось, что «Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на престижную премию «Эмми».
Обновлено в 04:41
Политика
Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана
В мае прошлого года США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили действие санкций против Тегерана Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран предлагает подписать протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов своей ядерной программы, в ответ на снятие санкций США, пишет Guardian.
Обновлено в 20:35
Кино
HBO перезапустит сериал «Сплетница»
Сериал «Сплетница» основан на серии романов Сесили фон Цигезар. Шоу было популярно в период с 2007 по 2012 годы.
Обновлено в 04:07
Культура
Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены
Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».
Обновлено в 16:41
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Полностью голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии
Инцидент произошел на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I, который находится в районе Порту. В Сети было опубликовано видео прыжка обнаженной девушки.
Обновлено в 19:51
Авто
АвтоВАЗ снова остановит производство
Обновлено в 04:58
Транспорт
Штрафы за задержку рейсов и багажа предложили поднять в 10 раз
Авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.
Обновлено в 18:27
Происшествия
Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево
При экстренной эвакуации с борта самолета в Шереметьево пострадали восемь пассажиров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:56
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости супруга мужчины Юлия Шестун.
Обновлено в 16:36
Наука
Нейросеть научили собирать кубик Рубика за 20 ходов
Рекорд человека по прохождению кубика Рубика составляет около 4 секунд, при этом в среднем для полного решения головоломки человеку требуется примерно 50 ходов.
Обновлено вчера в 09:26
Технологии
Сбербанк внедрил в свое приложение искусственный интеллект
Сбербанк внедрил в свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение банка.
Обновлено в 07:34
Политика
Путин посетит Иркутскую область 19 июля
Президент России Владимир Путин отправится в Иркутскую область 19 июля.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Француз купил сигареты с фотографией ампутированной ноги отца
60-летний албанец, проживающий во Франции, сообщил, что обнаружил на пачке сигарет фотографию своей ампутированной ноги.
Обновлено в 11:34
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Шурыгина оставила мужа и улетела на Бали с миллионером
Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Стало известно имя новорожденного сына Екатерины Колисниченко
Экс-участница шоу еще до родов писала о том, что они с мужем перебрали множество вариантов, но никак не могут выбрать имя для младенца.
Обновлено в 16:00
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено в 15:13
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере Де Лигта
«Ювентус» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника «Аякса» и сборной Голландии Маттейса Де Лигта.
Обновлено в 03:04
Здоровье
Медик объяснил, что повышает риск развития рака
Врач онколог-маммолог, доктор медицинских наук клиники Frau Klinik Сергей Портной уточнил, что за последние сто лет репродуктивная функция женщины сильно изменилась: — Если мы вспомним наших прабабушек, в начале века они рожали по пять, шесть детей, и длительность кормления грудью у них составляла лет пять, это очень сильный фактор, который снижает риск развития рака молочной железы.
Обновлено в 06:06
Космос
Уфолог обнаружил на Луне череп инопланетянина
Уральский исследователь Валентин Дегтярёв обнаружил на Луне череп инопланетянина.
Обновлено вчера в 05:05
Футбол
Ерохин рассказал о продлении контракта с «Зенитом»
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Ее схватили за шею: Олешко оправдал агрессивную Ротару
"Одному зрителю, который на сцене практически схватил ее за шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать", - цитирует издание "7 дней" Олешко, в этот момент находившегося рядом с Ротару.
Обновлено в 09:18
Политика
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, отправив его вместо этого на галерку.
Обновлено в 17:54