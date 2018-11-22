Дизельное топливо в России подорожало до 46,29 рубля за 1 литр. Средние потребительские цены на бензин не изменились, сообщил ТАСС со ссылкой на Росстат. В начале ноября цена на дизтопливо прибавляла в среднем по 3 копейки.

За неделю в России дизтопливо подорожало на рубль

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