Футбол

Журналист: «„Барселона“ согласовала условия личного контракта с Рабьо»
Soccer.ru
12:35

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Барселоне" удалось договориться с полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо по условиям личного контракта.
Soccer.ru12:35

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Рабьо договорился с «Барселоной» о 5-летнем контракте с зарплатой € 10 млн в год

Чемпионат13:42

«Барселона» будет платить Рабьо около 10 млн евро в год и даст ему подписной бонус – 10 млн

Sports.ru12:12

Журналист: «„Барселона“ согласовала условия личного контракта с Рабьо»

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Рабьо перейдет в «Барселону» летом 2019 года. Клуб и игрок согласовали условия личного контракта

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Что объединяет Де Хеа, Балотелли, Кокорина и Тарасова? Ответ здесь

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СМИ: Рабьо подпишет 5-летний контракт с «Барселоной»

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Paris United: агент и мама Рабьо находится в Барселоне, Адриен не определился по поводу будущего

Eurosport.ruвчера в 16:37
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В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин.
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Сегодня на участке дороги Ялта - Ай-Петри было парализовано движение транспорта из-за схода снежной лавины.
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По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва на автобусной остановке в Сантьяго-де-Чили.
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Две группировки утроили драку на станции метро "Обводный канал" в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН со ссылкой на источники.
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Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.
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Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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