Футбол
Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы
Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицыРИА Новости13:27
Вирджил ван Дейк
|13′
Мохамед Салах
|34′
|40′
Калиду Кулибали
|62′
Фабиан Руис
Петр Зелиньски
|67′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
|70′
Мариу Руй
Фаузи Гулам
Роберто Фирмино
Наби Кейта
|79′
Мохамед Салах
|83′
Джеймс Милнер
Фабиньо
|85′
Трент Арнолд
Деян Ловрен
|90′
Эндрю Робертсон
|90′+1′
Садио Мане
|90′+3′
|51%
|Владение мячом
|49%
|79%
|Процент точных передач
|76%
|11
|Удары в сторону ворот
|5
|5
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|5
|5
|Офсайды
|4
|3
|Угловые
|3
|9
|Отборы
|10
|16
|Фолы
|6
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
6
Ловрен
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
5
Вейналдум
14
Хендерсон
3
Фабиньо
11
Салах
8
Кейта
10
Мане
25
Оспина
19
Максимович
33
Альбио́ль
26
Кулибали
31
Гулам
5
Аллан
17
Гамшик
20
Зелиньски
7
Кальехон
99
Милик
24
Инсинье
Наполи
Расстановка 4‑3‑3
Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
РИА Новости13:27
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