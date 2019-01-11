Происшествия
Живую женщину доставили в один из моргов Приамурья
Живую женщину доставили в один из моргов ПриамурьяИзвестия03:52
Данилов отметил, что женщину без сопроводительных документов направили в морг на машине ритуальной службы. Сотрудник морга обнаружил, что поступивший «труп» подает признаки жизни. После этого пострадавшая была доставлена в реанимацию, где в течение двух часов врачи пытались ее спасти.
Известия03:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:50, Ашберн
Происшествия
В Ингушетии обстреляли автомобиль с полицейскими
Обновлено в 14:24
Происшествия
Евгений Плющенко попал в больницу
36-летний российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко был госпитализирован 10 января в одно из медицинских учреждений Москвы.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Во Франции прошли массовые протесты «жёлтых жилетов»
Обновлено в 15:11
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено в 10:26
Кино
Возлюбленная Меркьюри получит $65 млн за «Богемскую рапсодию»
Обновлено в 13:16
Происшествия
Самолет аварийно приземлился в аэропорту Симферополя
Пассажирский лайнер, следовавший рейсом из Симферополя в Москву, вернулся 12 января в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку.
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Германии беженец напал с ножом на беременную женщину
Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице города Бад-Кройцнах под Майнцем.
Обновлено в 15:26
Политика
Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН
Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Электричка насмерть сбила двух человек в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Спорт
WADA вынесет решение по статусу РУСАДА 22 января
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 22 января вынесет свой вердикт относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетные атаки Израиля
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска
Обновлено в 07:08
Общество
HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами
Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.
Обновлено в 05:39
Космос
Потеряна связь с единственным российским космическим телескопом
Единственный российский космический телескоп на аппарате «Спектр-Р», входящий в проект «Радиоастрон», перестал работать на прием командных данных, но при этом продолжает отправлять информацию на Землю.
Обновлено в 03:53
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Политика
Дипмиссия ЕС опубликовала письмо конгрессу США по Еn+ и «Русалу»
Дипмиссия Евросоюза в Вашингтоне опубликовала совместное письмо послов ЕС, Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании к лидеру демократов в сенате США Чаку Шумеру с призывом к снятию санкций с En+ и "Русала".
Обновлено в 15:27
Политика
В университете США ввели курс о «российской гибридной угрозе»
В Джорджтаунском университете вводится курс для студентов под названием «Российская гибридная война».
Обновлено в 15:42
Спорт
Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования
Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Обновлено в 11:31
Здоровье
Названы семь основных симптомов рака
Ученый лондонского онкологического центра Макмиллан Крис Стил назвал семь основных симптомов, при которых необходимо срочно обратиться к онкологу.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Пожар произошёл в Ивано-Франковской области Украины на заводе «Карпатнефтехим»
На заводе "карпатнефтехим" в Ивано-Франковской области на Украине произошел пожар. Видео возгорания размещено в соцсетях.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Появилось видео с места взрыва в Париже
В парижской пекарне прогремел мощный взрыв. Видеозапись с места происшествия была опубликована в субботу, 12 января, на YouTube.
Обновлено в 05:05
Политика
На Украине вступил в силу новый закон об изнасиловании
Изменения в Уголовный кодекс Украины, расширяющие понятие «изнасилование», опубликованы 11 января в правительственной газете «Голос Украины».
Обновлено вчера в 02:41
Происшествия
Живую женщину доставили в один из моргов Приамурья
Обновлено в 03:52
Происшествия
Охотник по ошибке застрелил егеря в Свердловской области
Охотник застрелил егеря, перепутав его машину с лосем, в Сухоложском районе Свердловской области.
Обновлено в 15:15
Происшествия
В Германии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека
Жертвами крушения легкомоторного самолета в округе Меркиш Одерланд в земле Бранденбург стали два человека. Они погибли до прибытия медиков.
Обновлено в 15:30
Гаджеты
В Сети появилось видео с Xiaomi Redmi Note 7 в кувшине с водой
На видеоролике показали смартфон Redmi Note 7, опущенный ненадолго в кувшин с водой. Устройство в результате достойно прошло этот тест.
Обновлено в 09:38
Политика
ФБР поискало связи Трампа с Россией
Отмечается, что подозрения о связях Трампа с Россией в ФБР возникли еще во время выборов 2016 года.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие
На территории Израиля разорвалась ракета, выпущенная из сектора Газа
Обновлено в 15:22
Политика
Forbes уличил российские СМИ в цитировании лидера ИГ
Русская редакция Forbes уличила ряд крупных российских СМИ в цитировании лидера запрещённой в России группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.
Обновлено в 16:14