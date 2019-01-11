Происшествия

Живую женщину доставили в один из моргов Приамурья
Известия
03:52

Данилов отметил, что женщину без сопроводительных документов направили в морг на машине ритуальной службы. Сотрудник морга обнаружил, что поступивший «труп» подает признаки жизни. После этого пострадавшая была доставлена в реанимацию, где в течение двух часов врачи пытались ее спасти.
Известия03:52

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В Амурской области врачи не смогли спасти «ожившую» в морге пенсионерку

Газета.Ru09:49

СК решил проверить данные об отправке живой женщины в морг в Белогорске

РБК09:07

«Ожившую» в морге Белогорска пенсионерку, не смогли спасти

ИА Порт Амур02:38

Следственный комитет организовал проверку по факту гибели амурчанки, ошибочно направленной в морг

АСН2409:22

В Приамурье врачи не смогли спасти «ожившую» в морге пенсионерку

РИА Новости03:26

Амурские следователи начали проверку случая гибели попавшей в морг женщины

Амурская правда09:00

В Белогорске в морг доставили живого человека, посчитав его умершим

Амур.инфо01:16
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:50, Ашберн
Происшествия

В Ингушетии обстреляли автомобиль с полицейскими

Обновлено в 14:24
Происшествия

Евгений Плющенко попал в больницу

36-летний российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко был госпитализирован 10 января в одно из медицинских учреждений Москвы.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Во Франции прошли массовые протесты «жёлтых жилетов»

Обновлено в 15:11
Общество

Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Обновлено в 10:26
Кино

Возлюбленная Меркьюри получит $65 млн за «Богемскую рапсодию»

Обновлено в 13:16
Происшествия

Самолет аварийно приземлился в аэропорту Симферополя

Пассажирский лайнер, следовавший рейсом из Симферополя в Москву, вернулся 12 января в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку.
Обновлено в 13:45
Происшествия

В Германии беженец напал с ножом на беременную женщину

Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице города Бад-Кройцнах под Майнцем.
Обновлено в 15:26
Политика

Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН

Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Электричка насмерть сбила двух человек в Подмосковье

Обновлено в 11:03
Спорт

WADA вынесет решение по статусу РУСАДА 22 января

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 22 января вынесет свой вердикт относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетные атаки Израиля

Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска

Обновлено в 07:08
Общество

HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами

Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.
Обновлено в 05:39
Космос

Потеряна связь с единственным российским космическим телескопом

Единственный российский космический телескоп на аппарате «Спектр-Р», входящий в проект «Радиоастрон», перестал работать на прием командных данных, но при этом продолжает отправлять информацию на Землю.
Обновлено в 03:53
Экономика

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Политика

Дипмиссия ЕС опубликовала письмо конгрессу США по Еn+ и «Русалу»

Дипмиссия Евросоюза в Вашингтоне опубликовала совместное письмо послов ЕС, Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании к лидеру демократов в сенате США Чаку Шумеру с призывом к снятию санкций с En+ и "Русала".
Обновлено в 15:27
Политика

В университете США ввели курс о «российской гибридной угрозе»

В Джорджтаунском университете вводится курс для студентов под названием «Российская гибридная война».
Обновлено в 15:42
Спорт

Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования

Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Обновлено в 11:31
Здоровье

Названы семь основных симптомов рака

Ученый лондонского онкологического центра Макмиллан Крис Стил назвал семь основных симптомов, при которых необходимо срочно обратиться к онкологу.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Пожар произошёл в Ивано-Франковской области Украины на заводе «Карпатнефтехим»

На заводе "карпатнефтехим" в Ивано-Франковской области на Украине произошел пожар. Видео возгорания размещено в соцсетях.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Появилось видео с места взрыва в Париже

В парижской пекарне прогремел мощный взрыв. Видеозапись с места происшествия была опубликована в субботу, 12 января, на YouTube.
Обновлено в 05:05
Политика

На Украине вступил в силу новый закон об изнасиловании

Изменения в Уголовный кодекс Украины, расширяющие понятие «изнасилование», опубликованы 11 января в правительственной газете «Голос Украины».
Обновлено вчера в 02:41
Происшествия

Живую женщину доставили в один из моргов Приамурья

Обновлено в 03:52
Происшествия

Охотник по ошибке застрелил егеря в Свердловской области

Охотник застрелил егеря, перепутав его машину с лосем, в Сухоложском районе Свердловской области.
Обновлено в 15:15
Происшествия

В Германии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

Жертвами крушения легкомоторного самолета в округе Меркиш Одерланд в земле Бранденбург стали два человека. Они погибли до прибытия медиков.
Обновлено в 15:30
Гаджеты

В Сети появилось видео с Xiaomi Redmi Note 7 в кувшине с водой

На видеоролике показали смартфон Redmi Note 7, опущенный ненадолго в кувшин с водой. Устройство в результате достойно прошло этот тест.
Обновлено в 09:38
Политика

ФБР поискало связи Трампа с Россией

Отмечается, что подозрения о связях Трампа с Россией в ФБР возникли еще во время выборов 2016 года.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие

На территории Израиля разорвалась ракета, выпущенная из сектора Газа

Обновлено в 15:22
Политика

Forbes уличил российские СМИ в цитировании лидера ИГ

Русская редакция Forbes уличила ряд крупных российских СМИ в цитировании лидера запрещённой в России группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.
Обновлено в 16:14
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