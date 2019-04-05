Жиго: «В „Спартаке“ мне сразу сказали, что самая важная игра - с ЦСКА»Евро-футбол.ру вчера в 14:28

Защитник "Спартака" Самуэль Жиго заявил, что самыми важными для него являются матчи против ЦСКА.

Жиго: «В „Спартаке“ мне сразу сказали, что самая важная игра - с ЦСКА»

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