Футбол
Жиго: «В „Спартаке“ мне сразу сказали, что самая важная игра - с ЦСКА»Евро-футбол.ру вчера в 14:28
Защитник "Спартака" Самуэль Жиго заявил, что самыми важными для него являются матчи против ЦСКА.
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Самуэль Жиго: Когда пришел в «Спартак», мне сразу сказали, что самая важная игра – с ЦСКА
Спорт день за днемвчера в 11:57
Жиго: когда пришёл в «Спартак», мне сразу сказали: «Самая важная игра — с ЦСКА!»
Чемпионатвчера в 11:44
Георгий Джикия: Жиго вернется в матче с ЦСКА? Даже хорошо, что такой соперник – сразу в бой
Советский спортвчера в 10:34
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:30, Ашберн
Общество
Каждый пятый россиянин мечтает уехать за границу
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Анализ крови на наркотики у Зеленского взял актер из сериала «Сваты»
Согласно ФАН, анализы у шоумена принимал фельдшер первой категории Владислав Кирякулов, который снимался в спродюсированном Зеленским сериале "Сваты".
Обновлено в 09:37
Политика
Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»
Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Общество
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами»
Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.
Обновлено вчера в 04:44
Политика
В Совфеде назвали «режиссурой» иски родственников жертв MH17 к России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал иски родственников жертв MH17 к России, пересланных из ЕСПЧ правительству РФ.
Обновлено в 06:14
Политика
Эрдоган счел сделку по С-400 с Россией выгоднее покупки Patriot у США
США убеждают Турцию отказаться от российских комплексов в пользу Patriot. Анкара подчеркивает, что американские ЗРК стоят дороже.
Обновлено в 09:35
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Экономика
Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 5,3%
Годовая инфляция в России в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Единоборства
Кокляев принял вызов Емельяненко провести бой по правилам бокса
10 мая Емельяненко-младший проведет бой по правилам MMA против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 07:52
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Неспособного ходить инвалида признали годным к армии на Урале
Инвалид первой группы 19-летний Максим признан годным к военной службе в Свердловской области.
Обновлено в 09:11
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах
Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Футбол
Сергей Семак: «Зенит» не устроит ничья с «Локомотивом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу с «Локомотивом».
Обновлено в 04:38
Футбол
Орлов: «Кокорина и Мамаева убили с точки зрения футбола. Это позор судебной системы»
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации, в которой оказались нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Суд изъял у полковника Захарченко активы еще на 460 млн рублей
Никулинский суд Москвы 5 апреля изъял в доход государства имущество на 460 млн рублей близких бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
В Германии призвали распустить НАТО
НАТО несет угрозу мировой безопасности, поэтому альянс необходимо распустить.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Лопырева показала подписчикам отца своего ребенка
Модель трогательно поздравила любимого В середине прошлого месяца на личной странице "Инстаграма" Виктории Лопыревой появилось селфи с прогулки на яхте в компании неизвестного мужчины — в кадре спутник манекенщицы закрыл свое лицо рукой.
Обновлено в 03:10
Общество
Безос после развода останется богатейшим человеком в мире
Обновлено в 08:11
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой исключить Эстонию из состава организации после слов президента этой страны Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в учебных заведениях представляет угрозу эстонской культуре и языку.
Обновлено в 00:47
Путешествия
Федор Конюхов не успел вовремя добраться до мыса Горн
Обновлено в 10:19
Футбол
«Боруссию» в матче с «Баварией» поддержат более 10 тысяч болельщиков
По информации Bild, на "Альянц-Арене" ожидается более 10 тысяч фанатов черно-желтых. Стадион в Мюнхене вмещает 75 тысяч зрителей.
Обновлено в 09:45
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Музыка
«Альянс» показал «смешной и наивный» клип «На заре» конца 80-х
Группа "Альянс" представила первую версию клипа на свою знаменитую песню "На заре".
Обновлено в 09:57
Авто
В двух столицах рынок автомобилей с пробегом снизился на 8%
Обновлено в 09:47
Политика
Ушаков подаст в суд из-за решения о его отставке с поста мэра Риги
В пятницу в официальном правительственном вестнике было опубликовано распоряжение министра окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отставке мэра Риги.
Обновлено в 06:38