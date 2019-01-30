Футбол

Жардим хочет избавиться от недовольных футболистов «Монако»Sport24.ru 02:56

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим хочет провести серьезное обновление состава. Португалец намерен избавиться от игроков, недовольных малым игровым временем. В то же время, он хочет качественно усилить состав.
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В «Монако» хотят избавиться от недовольных футболистов

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