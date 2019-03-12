Футбол

«Ювентус» с пенальти забил третий гол «Атлетико»Спорт-Экспресс вчера в 17:45

"Ювентус" забил третий гол в ворота "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На 86-й минуте встречи Криштиану Роналду реализовал пенальти, назначенный за подножку со стороны Анхеля Корреа.
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Стали известны составы «Ювентуса» и «Атлетико» на ответный матч плей-офф ЛЧ

РИА Новостивчера в 15:14

«Ювентус» и «Атлетико» назвали стартовые составы

Sportbox.RUвчера в 15:12

«Ювентус» — «Атлетико»: Спинаццола и Роналду сыграют в основе хозяев

Чемпионатвчера в 15:00

«Ювентус» и «Атлетико» назвали стартовые составы

Матч ТВвчера в 15:12

«Ювентус» с пенальти забил третий гол «Атлетико»

Спорт-Экспрессвчера в 17:45

«Ювентус» - «Атлетико» - 3:0 (закончен)

Евро-футбол.рувчера в 15:30

Годин не будет персонально опекать Роналду в матче «Ювентус» — «Атлетико»

Sport24.ruвчера в 15:26
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Происшествия

Четверо жителей Дагестана планировали теракт на концерте Киркорова

Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Обновлено вчера в 19:54
Политика

Конгрессмены США приняли два закона для противодействия России

Палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на противодействие России.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Собчак вызвала Шнурова на баттл из-за стихов о ее разводе

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram ответила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову на его стихотворение, в котором он высмеял новость о ее разводе с актером Максимом Виторганом и новые отношения.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Шереметьево самолет зацепил крылом мачту освещения

В московском аэропорту Шереметьево грузовой самолет Boeing 747 зацепил краем крыла мачту освещения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 00:44
Хоккей

Овечкин набрал 1200 очков за карьеру в НХЛ

Обновлено в 02:35
Происшествия

В Уфе женщина выбросила из окна девятого этажа двухлетнюю дочь

Обновлено в 03:36
Политика

В МИД назвали бессмысленными угрозы США в адрес «Роснефти»

Ранее глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что «Роснефть» продолжает покупать нефть у венесуэльской PDVSA в обход американских санкций.
Обновлено в 03:44
Авто

На тестирование беспилотных автомобилей просят выделить 240 млн рублей

Обновлено в 03:45
Футбол

Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ

Обновлено вчера в 18:10
Политика

Совет Федерации назначил нового заместителя генпрокурора Юрия Чайки

Совет Федерации на заседании 13 марта назначил нового заместителя генпрокурора России Юрия Чайки.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми

Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области

В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.
Обновлено в 01:34
Экономика

Wildberries планирует открыть площадку в Польше

Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries может открыть площадку в Польше, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на инструкцию Минпромторга для поставщиков онлайн-ритейлера.
Обновлено в 00:43
Интернет

Массовый сбой произошел в работе сервисов Gmail и Google

Пользователи со всего мира сообщают о массовом сбое в работе сервиса электронной почты Gmail и поисковой системы Google.
Обновлено в 04:11
Экономика

Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян

В декабре 2018 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Японию возмутили российские учения на Курилах

Обновлено в 02:10
Политика

Путин планирует посетить Крым на пятилетие присоединения

Президент России Владимир Путин планирует посетить Крым в годовщину присоединения полуострова к РФ, сообщает РБК.
Обновлено в 01:44
Общество

Mercer назвала самые удобные для жизни города

Вена десятый год подряд заняла первое место в рейтинге Mercer, где города оцениваются по целому ряду показателей, среди которых создание условий для образования и работы, транспортная доступность, безопасность, экология.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Уроженцы Кавказа в Москве устроили стрельбу и поножовщину

Позже на Аминьевском шоссе был задержан один из подозреваемых. По предварительной информации, это уроженец Чечни.
Обновлено в 03:13
Общество

Правительство ужесточит контроль за питанием в госучреждениях

Контроль должен быть ужесточен как над качеством продуктов, так и над оказанием услуг общественного питания в бюджетных учреждениях.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

Мать брошенной в квартире в Москве пятилетней девочки арестована

Обновлено вчера в 12:09
Общество

В Минздраве предложили приравнять Iqos и glo к обычным сигаретам

Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Ульяновске арестованы два депутата областного заксобрания

Обновлено в 03:31
Экономика

В феврале средний чек россиян за поход в магазин вырос на 2,3%

По сравнению с февралем 2018 года, чек увеличился всего на 0,5% (3 руб.).
Обновлено в 02:18
ЖКХ

Эксперт объяснила, почему россияне переплачивают за услуги ЖКХ

Переплата за услуги ЖКХ обусловлена избыточными мощностями и низкой энергоэффективностью многоквартирных домов, сообщила РИА Недвижимость исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.
Обновлено 11 марта в 09:50
Транспорт

Новое кольцо обойдется Москве в 630 млрд рублей

Общая стоимость всех четырех магистралей согласно адресной инвестиционной программе Москвы (АИП) превышает 630 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:03
Общество

«Яндекс.Такси» тестирует выплату водителям фиксированного дохода

Дополнительные выплаты водителям агрегатора тестируются в регионах, включая Воронеж, Казань, Волгодонск, подтверждает директор таксопарка «Букет» (партнер «Яндекс.Такси») Денис Огнев.
Обновлено вчера в 18:34
Общество

ВЦИОМ назвал долю православных россиян, соблюдающих Великий пост

Великий пост соблюдает 14% православных россиян, 75% людей, исповедующих эту религию, не придерживаются его, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:21
Общество

В США 50 человек обвинили во взятках при поступлении в элитные вузы

Порядка 50 человек столкнулись с обвинениями в участии в крупной коррупционной схеме, призванной за взятки обеспечить поступление молодых людей в самые престижные вузы США, в том числе в Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты.
Обновлено вчера в 14:26
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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