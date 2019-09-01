Футбол

Газета.RuГазета.RuИгрок «Наполи» Кулибали извинился за автогол в матче с «Ювентусом»

Ювентус — Наполи
4 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
Маттиа Де Шильо
Данило Луис
15′
Данило Луис
16′
Гонсало Игуаин
19′
40′
Фаузи Гулям
44′
Джованни ди Лоренцо
46′
Фаузи Гулям
Мариу Руй
46′
Лоренцо Инсинье
Ирвинг Лосано
Блез Матюиди
52′
Сами Хедира
Эмре Джан
60′
Криштиану Роналду
62′
66′
Константинос Манолас
68′
Ирвинг Лосано
74′
Аллан
Элиф Элмаз
Гонсало Игуаин
Пауло Дибала
76′
Алекс Сандро
80′
81′
Джованни ди Лоренцо
Дуглас Коста
83′
90′+1′
Элиф Элмаз
Калиду Кулибали
90′+2′
Игрок "Наполи" Калиду Кулибали извинился перед болельщиками своей команды за гол в собственные ворота в матче второго тура Серии А против "Ювентуса", сообщает Sports.ru. Неаполитанцы по ходу игры уступали 0:3, но под конец второго тайма смогли отыграться.
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