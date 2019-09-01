Игрок "Наполи" Калиду Кулибали извинился перед болельщиками своей команды за гол в собственные ворота в матче второго тура Серии А против "Ювентуса", сообщает Sports.ru. Неаполитанцы по ходу игры уступали 0:3, но под конец второго тайма смогли отыграться.

Игрок «Наполи» Кулибали извинился за автогол в матче с «Ювентусом»

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