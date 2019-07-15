Футбол

«Ювентус» и «Аякс» договорились об окончательной сумме за де ЛигтаREGNUM 01:10

Туринский «Ювентус» и амстердамский «Аякс» договорились об окончательной сумме за защитника Маттейса де Лигта. Об этом сообщает Sky Sport Italy. Отмечается, что «Ювентус» заплатит за 19-летнего защитника €75 млн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Презентация де Лигта в качестве игрока «Ювентуса» состоится уже на этой неделе

Sport.ruвчера в 18:59

Источник: «Аякс» и «Ювентус» согласовали сумму трансфера за де Лигта

Спорт-Экспрессвчера в 17:52

Де Лигт в среду пройдет медосмотр для «Ювентуса»

Sports.ruвчера в 18:00

«Ювентус» и «Аякс» окончательно договорились о сумме трансфера де Лигта

Чемпионатвчера в 17:21

«Аякс» и «Ювентус» окончательно согласовали трансфер де Лигта

Soccer.ruвчера в 17:43

«Аякс» — о переходе Де Лигта в «Ювентус»: «Конец близок»

Sport24.ruвчера в 08:43

«Аякс» подтвердил окончание переговоров с «Ювентусом» по де Лихту

Евро-футбол.рувчера в 09:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:29, Ашберн
ЖКХ

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб

Роспотребнадзор порекомендовал выбирать хлеб без вмятин и трещин и не покупать его впрок.
Обновлено в 03:46
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
Общество

Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля

Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Домодедово вернулся самолет с отказавшим двигателем

В московском аэропорту Домодедово совершил посадку с одним работающим двигателем самолет авиакомпании Air Moldova, вылетевший ранее оттуда в Кишинев.
Обновлено в 04:24
Политика

США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку

Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля, намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

В Чечне самолет упал на жилой дом

Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в Чечне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:46
Политика

Свердловчанин возглавил управление ФСБ по Омской области

Савченко уже представлен губернатору Омской области Александру Буркову Напомним, Александр Бурков — тоже уроженец Свердловской области и ранее представлял регион в Госдуме.
Обновлено в 03:32
Политика

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
Обновлено в 03:16
Происшествия

19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике

Обновлено вчера в 15:33
Политика

Жители Бердянска выгнали из города семью киевского журналиста

Жена журналиста Вячеслава Гармаша опубликовала в Facebook историю, которая приключилась с их семьей в Бердянске.
Обновлено в 02:16
Футбол

Зидан вернулся в расположение «Реала» после смерти брата

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан вернулся в расположение команды на сборе в Монреале.
Обновлено в 03:35
Экономика

Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на $40 млн

По данным агентства, несмотря на санкции США, направленные против правительства Николаса Мадуро, властям Венесуэлы удается продавать свое золото компаниям из таких стран, как ОАЭ и Турция.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров

Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Сын депутата в Челябинской области сбил насмерть двух человек

Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

В ЕСПЧ обратилась сотня жертв домашнего насилия в России

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило около сотни жалоб россиянок на домашнее насилие, сказал «Интерфаксу» избранный от России судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов.
Обновлено в 03:41
Общество

В ЕСПЧ отправлена первая жалоба на московскую реновацию

В августе 2017 г. правительство Москвы утвердило программу реновации жилищного фонда и список подпадающих под нее домов.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора

Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Турция ответила на санкции Евросоюза

Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Семь человек найдены мертвыми на пляже в России

Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.
Обновлено в 03:48
Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Политика

Украинский депутат рассказал о гостеприимной России

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
Обновлено вчера в 23:20
Энергетика

Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»

Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено вчера в 18:23
Технологии

Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы

Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».
Обновлено вчера в 17:03
Общество

Минпросвещения проверит выплату учителям денег за ЕГЭ в регионах

Минпросвещения проверит, оплачивалась ли работа учителей на едином государственном экзамене (ЕГЭ) и общем государственном экзамене.
Обновлено в 03:45
Политика

Команда Зеленского попросит Раду собраться на внеочередное заседание

Советник президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что в четверг, 18 июля, планируется проведение внеочередной сессии парламента для рассмотрения нескольких инициатив.
Обновлено в 04:09
ещё по теме
Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное