Туринский «Ювентус» и амстердамский «Аякс» договорились об окончательной сумме за защитника Маттейса де Лигта. Об этом сообщает Sky Sport Italy. Отмечается, что «Ювентус» заплатит за 19-летнего защитника €75 млн.

«Ювентус» и «Аякс» договорились об окончательной сумме за де Лигта

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