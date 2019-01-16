Футбол

Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на матч «Ювентус» — «Милан»Чемпионат 10:30

Ювентус — Милан
0 – 0
1-й тайм
Суперкубок Италии, Финал
Jeddah, King Abdullah Sports City
21′
Хакан Чалханоглу
Алекс Сандро
26′
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«Ювентус» - «Милан»: видеотрансляция матча - в 20.30

Спорт-Экспресс12:12

Суперкубок Италии. «Ювентус» — «Милан»: видеотрансляция матча начнется в 20:30 мск

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Убитый журналист, права женщин и миллионы евро. Скандал вокруг Суперкубка Италии

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Маркизио: «Ювентус» — фаворит матча за Суперкубок, игроки настраиваются серьёзно

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Суперкубок Италии. «Ювентус» – «Милан» – 0:0. Прямая трансляция на Sports.ru

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Клаудио Маркизио: «Фаворитом в матче за Суперкубок Италии считаю „Ювентус“»

Матч ТВ07:11
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Администрация видеохостинга YouTube обновила правила пользования, запретив публиковать видео, на которых выполняются опасные для жизни и здоровья задания.
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Компания BMW, отказавшись от участия в Детройтском автосалоне, представит обновленный флагманский седан BMW 7-Series на специальном мероприятии 16 января.
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США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не начнет его соблюдать.
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Общество

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Происшествия

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При взрыве на заводе «Полипласт» в Кингисеппе (Ленинградская область) 16 января пострадали пять человек.
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Издание The Irish Times распространило информацию, согласно которой в рамках судебного разбирательства с ирландской сетью быстрого питания Supermac’s компанию McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac.
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Космос

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Космический аппарат NASA «New Horizons» возобновил передачу данных, собранных 1 января 2019 года во время приближения к объекту пояса Койпера 2014 MU69, так же известного как Ultima Thule.
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В следующем круге Шарапова, победительница Australian Open-2008, сыграет с действующей обладательницей титула третьей ракеткой турнира Каролиной Возняцки из Дании, которая в своем матче второго круга оказалась сильнее шведки Юханны Ларссон.
Обновлено в 08:40
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Путин поручил расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске

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СМИ назвали российского участника «Евровидения»

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У оригинальных «Охотников за привидениями» выйдет продолжение

Съемки фильма должны начаться летом, а сама картина обещает выйти в 2020 году. Первая часть "Охотников за привидениями" вышла в 1984 году.
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Размер сканера составляет 50 мм на 25 мм, что, по словам главы Xiaomi, более чем в пять раз больше стандартной зоны, представленной на рынке, и более чем в 15 раз больше дактилоскопической зоны классического сканера Xiaomi на задней панели.
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Отмечается, что, согласно проекту правительства, участники ДТП смогут отправить извещение об аварии страховщику для получения выплат по ОСАГО через приложение.
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В Нью-Йорке взорвали старый мост через Гудзон

Власти города снесли восточную часть старого моста через реку Гудзон. Мост Таппан Зи построили еще в 1955 году прошлого века.
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