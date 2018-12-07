Футбол

Ювентус — Интер 1:0
Чемпионат
вчера в 13:44

Ювентус — Интер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
Миралем Пьянич
6′
Родриго Бентанкур
54′
55′
Иван Перишич
57′
Марцело Брозович
58′
Маттео Политано
Борха Валеро
Марио Манджукич
66′
69′
Роберто Гальярдини
Бальде Кейта
Пауло Дибала
Дуглас Коста
72′
77′
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
Миралем Пьянич
Эмре Джан
82′
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