Туринский «Ювентус» и миланский «Интер» объявили стартовые составы на матч 15-го тура итальянской Серии А. «Ювентус»: Войцех Щенсны, Маттиа Де Шильо, Жоау Канселу, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Миралем Пьянич, Родриго Бентанкур, Блез Матюиди, Марио Манджукич, Пауло Дибала, Криштиану Роналду.

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