Не сомневаюсь, что вы все переосмыслили. Надеюсь, что этот кошмар для вас и ваших родных как можно быстрее закончится. Вы выйдете на свободу и будете продолжать радовать болельщиков своей игрой, - сказал Юсупов в видео, опубликованном в официальном Инстаграме Кокорина.

Спорт-Экспресс 10:11