Юрий Газинский: «Хочется как можно скорее одержать победу»Матч ТВ 04:16

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против «Анжи» рассказал, что команда желает одержать победу на глазах у собственных болельщиков.

Юрий Газинский: «Хочется как можно скорее одержать победу»

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