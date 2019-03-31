Футбол
Юрий Газинский: «Хочется как можно скорее одержать победу»Матч ТВ 04:16
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против «Анжи» рассказал, что команда желает одержать победу на глазах у собственных болельщиков.
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