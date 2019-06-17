Юнгберг стал ассистентом Эмери в «Арсенале»Чемпионат 10:17

Тренер молодёжной команды «Арсенала» Фредрик Юнгберг переведён в первую команду и стал ассистентом главного тренера Унаи Эмери, сообщает официальный сайт клуба.

Политика В Госдуме пообещали меры реагирования на размещение сил США в Польше Россия выработает адекватные меры реагирования на размещение дополнительного военного контингента США в Польше, рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Здоровье Нужно ли летом принимать витамины в таблетках? Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": – Зимой и весной, когда свежих фруктов и овощей на столе недостаточно, наш организм остро нуждается в витаминах, поэтому принимать витаминные комплексы в этот период необходимо.

Общество Директор школы прокомментировала получение выпускником 0 баллов за ЕГЭ Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому.

Армия и оружие Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем Несколько дней назад российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.

Интернет Создан Telegram-бот для поиска «слитых» паролей по email Специалист по информационной безопасности из Казахстана Батыржан Тютеев создал Telegram-бота MailSearchBot, который ищет пароли от аккаунтов электронной почты по утекшим базам данных.

Шоу-бизнес Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото Вне всяких сомнений, Ксению Собчак и Светлану Бондарчук практически все поклонники и даже самые пронырливые репортеры считали чуть ли не лучшими подругами, а сами они довольно часто вместе появлялись на всевозможных светских раутах и вечеринках, оказывали рядом на празднованиях дней рождений общих друзей и вообще, между ними царила атмосфера полного взаимопонимания.

Происшествия Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова» В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Происшествия В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе Gmail Пользователи электронной почты Gmail сообщили о проблемах в работе сервиса.

Шоу-бизнес Бари Алибасов выписан из больницы Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.

Политика В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам Памятник погибшим в Донбассе журналистам открыли в Луганске в пятую годовщину гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина, передает корреспондент РИА Новости из парка возле Дома правительства в Луганске, где установлен памятный знак.

Политика Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".

Армия и оружие В результате пуска баллистической ракеты в Йемене погибли 6 человек Неудачная попытка запуска баллистической ракеты со стороны йеменских повстанцев-хуситов привела к мощному взрыву на стартовой площадке.

Происшествия В Белгороде рабочие завода вступились за арестованного гендиректора В новом видео утверждается, что несмотря на простой завода с января 2019 года, Майоров частично выплатил деньги сотрудниками, а рабочие просили помочь «погасить задолженность, а не посадить генерального директора».

Политика Спецслужбы ДНР установили причастных к убийству Захарченко Как сообщает телеканал "Россия", спецслужбам самопровозглашенной республики удалось установить имена организаторов покушения на главу ДНР Александра Захарченко от одного из захваченных украинских диверсантов.

Происшествия В Boeing извинились перед семьями жертв крушений самолетов 737 MАX Вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет принес извинения семьям людей, погибших при крушении самолетов Boeing 737 МАХ авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines, передает Associated Press.

Гаджеты Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.

Здоровье Специалист по диетологии поделилась советами питания в летний сезон Свежие овощи и фрукты уместно употреблять во второй половине дня, обязательно стоит добавить больше зелени в свое питание, отметила Елена.

Здоровье Держим баланс Впервые в России программу профилактики падений и переломов у людей старше 65 лет опробуют в семи регионах - Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской областях, Пермском крае и Республике Башкортостан, где до конца года будут открыты гериатрические центры.

Происшествия Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.

Политика Украина попробует провести военные корабли через Керченский пролив 13 июня в интервью «Би-би-си Украина» глава Генштаба Украины заявлял, что у Киева нет столько военнослужащих, чтобы ими рисковать, поэтому до освобождения задержанных в России моряков новых попыток пройти через пролив не будет.

Общество Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать После выхода на пенсию в России продолжает работать каждый пятый пенсионер, говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык» Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Энергетика Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.