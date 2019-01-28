Ярослав Ракицкий перешёл из «Шахтёра» в «Зенит»Невские Новости вчера в 22:21

29-летний украинский футболист за 9 лет в донецкой команде провёл 326 матчей и забил 14 мячей. Он является семикратным чемпионом Украины, а также шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. За национальную сборную Украины Ракицкий сыграл 54 матча и забил четыре мяча.

Ярослав Ракицкий перешёл из «Шахтёра» в «Зенит»

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