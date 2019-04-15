«Яндекс» составил рейтинг запросов песен Аллы ПугачевойТАСС 03:00

К юбилею Аллы Пугачевой "Яндекс" подготовил рейтинг поисковых запросов ее песен. Народная артистка СССР отмечает 15 апреля день рождения. Чаще всего пользователи ищут композицию "Миллион алых роз", на втором месте - "Старинные часы", на третьем - "Айсберг" и "Нас бьют - мы летаем".

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