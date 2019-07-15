с чего всё началось

Один из ведущих агрегаторов пассажирских перевозок «Яндекс.Такси» сообщил, что покупает часть активов таксомоторной компании «Везет». Последняя является объединением других компаний в данной сфере и действует в 123 городах РФ, пишет vc.ru.

Экономика Домохозяйства РФ в июне тратили на еду 30,5% расходов Исследование показало, что доля затрат на питание, или Food Index, составила в июне 30,5%.

Политика В НАТО обвинили Россию в выходе из ДРСМД Ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 14 июля в своей статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Космос Астрономы обнаружили 1500-метровый астероид Специалисты в области астрономии заявили, что недавно в ходе астрономических наблюдений за космическим пространством им удалось обнаружить необычный астероид, получивший название 2019 LF6.

Здоровье В Краснодарском крае работает более 650 ФАПов и 250 ВОПов На территории Краснодарского края работает свыше 650 фельдшерско-акушерских пунктов и более 250 офисов врача общей практики.

Политика ЕС одобрил санкции в отношении Турции Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.

Происшествия В Твери арестовали мужчину, изнасиловавшего падчерицу Как полагает следствие, в период с января 2018 по 4 июля 2019 года задержанный совершил насильственные действия сексуального характера с маленькими дочками своей сожительницы, а одну из девочек он изнасиловал.

Общество Россиянам могут предоставить дополнительный выходной У россиян старше 40 лет может появиться ежегодный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.

Наука Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности Впервые в истории ученым-физикам удалось сделать фотоснимок квантовой запутанности, сообщает научное издание Science Advances.

Интернет Немецкие школы запрещают Microsoft Office 365 Облачные службы Microsoft столкнулись с тем, что в немецком штате Гессен в школах запретили использовать Microsoft Office 365.

Происшествия Кортеж Зеленского попал в массовое ДТП с автобусами с детьми Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП с участием трех автомобилей и автобусов в Запорожской области.

Гаджеты Xiaomi заняла первое место по онлайн-продажам смартфонов в России Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России за первое полугодие 2019 года.

Наука Первая в мире вакцина, разработанная ИИ, выпущена в Австралии В Австралии выпущена новая вакцина против гриппа, которая была создана обучившимся искусственным интеллектом (ИИ).

Здоровье В петербургской школе нарушили правила вакцинации от полиомиелита По правилам, привитых живой вакциной детей обязаны изолировать от непривитых на 60 дней либо ставить им инактивированную вакцину, где вирусы уже мертвы.

Происшествия Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.

Общество В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер Специалисты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки бёдер цыпленка-бройлера, передаёт газета «Известия».

Футбол Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус» Полузащитник Аарон Рэмси признался, что имел разные варианты для продолжения карьеры, но при первой же возможности выбрал «Ювентус».

Происшествия Смертельное ДТП произошло на тротуаре на Гражданском проспекте Страшная авария произошла днем 15 июля на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности, о ней сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.

Политика Зеленский оправдался за отказ ездить на работу на велосипеде Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему вопреки собственному обещанию не добирается на работу на велосипеде.

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Политика МИД Азербайджана обвинил группу грузин в нападении на пограничников Группа грузинских граждан совершила нападение на пограничный отряд на границе с Азербайджаном.