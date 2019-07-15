Экономика

«Яндекс.Такси» договорился о покупке активов группы «Везет»МонаВиста 05:42

Комментарий пресс-службы Mail.ru Group: При заключении соглашения о выдаче конвертируемого займа одним из прописанных в договоре условий было право вето Mail.ru Group на отчуждение ключевых активов группы компаний "Везет".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Mail.ru Group назвала объявление о покупке активов «Везет» преждевременным

РИА Новости05:34

В «Везет» заявили, что сделка с «Яндекс.Такси» не нарушает договоренность с Mail.ru Group

ТАСС05:18

Mail.ru Group может наложить вето на сделку группы «Везёт» с «Яндекс.Такси»

News.ru05:10

Mail.ru назвала преждевременным объявление о сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Ведомости04:50

Mail.ru Group не давала согласие по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Коммерсантъ04:34

Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»

Вести.Ru05:23

«Везет» ответил на заявление Mail.ru Group по сделке с «Яндекс.Такси»

Rambler News Service04:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:37, Ашберн
Происшествия

Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении

В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие

Турчинов рассказал, как Украина может уничтожить Крымский мост

Крылатые ракеты "Нептун", созданные на Украине, могут уничтожать военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также "в течение нескольких минут снести" Керченский мост, утверждает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
Обновлено в 09:08
Политика

В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается

Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки

Сотрудники полиции задержали в подмосковных Люберцах 32 участников сходки криминальных авторитетов, которая проходила в одном из ресторанов.
Обновлено в 05:53
Политика

Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке

Партия сторонников вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обогнала по популярности политическую силу бывшего президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность».
Обновлено в 09:05
Игры

GRID понадобится 100 ГБ места на диске — анонсированы системные требования гонки

Рекомендуемые системные требования ОС — 64 битная Windows 10 Процессор — Intel Core i5 8600k или AMD Ryzen 5 2600x Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX590 Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 100 гигабайт.
Обновлено в 08:48
Экономика

РФПИ и партнеры инвестировали в строительство заводов по переработке отходов в энергию

Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ведущих ближневосточных суверенных фондов инвестировали в проект компании "РТ-Инвест" по строительству в Подмосковье заводов термической переработки отходов в энергию.
Обновлено в 08:47
Политика

Генпродюсера NEWSONE допросили в СБУ по делу о телемосте с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила генерального продюсера телеканала NEWSONE Василия Голованова в рамках уголовного дела в связи с организацией телемоста с Россией.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили

Канакин возглавил "Альфу" в 2014 году.
Обновлено в 06:26
Политика

В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Авто

BMW M5 станет полицейской машиной в Австралии

Полицейская M5 Competition имеет типичную ливрею, а также оснащается полицейскими огнями на крыше и передними и задними стробоскопами.
Обновлено в 08:29
Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Коми на шахте «Северстали» произошел пожар

В Коми в здании углеобогатительной фабрики шахты «Воркутинская» произошел пожар, из-за чего были эвакуированы 38 находившихся на смене сотрудников.
Обновлено в 09:01
Политика

Зеленский расширил СНБО для своих сторонников

Президент Украины Владимир Зеленский расширил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) за счет своих сторонников.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Александр Яцко вспомнил начало романа с Еленой Валюшкиной

Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил начало своего романа с актрисой Еленой Валюшкиной, которая в будущем стала его женой.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25
Политика

Лукашенко принял приглашение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко принять участие в форуме регионов.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусами

Автомобили из кортежа украинского президента Владимира Зеленского попали в автоаварию с автобусами, в которых ехали дети.
Обновлено вчера в 19:04
Политика

Москалькова попросила освободить Вышинского под подписку о невыезде

Обновлено в 09:11
Культура

Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кинематографа

Живой классик отечественного кинематографа Александр Сокуров принял решение закрыть свой некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации».
Обновлено в 08:09
Происшествия

В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица

Обновлено в 05:35
Происшествия

В подвале Центрального дома художника в Москве нашли склад с гильзами

Около 10 килограмм гильз найдено в подвале дома, где расположен Центральный дом художника.
Обновлено в 08:17
Политика

Поклонская пригрозила СМИ судом

Обновлено в 07:00
Происшествия

Педагогов осудили за оптовое производство наркотиков в Ленобласти

Обновлено в 07:52
Происшествия

Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы

Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено в 09:16
Экономика

Пенсионные накопления россиян снова заморозили

Правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Обновлено в 09:12
Политика

Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Фигуристку Загитову полиция не стала штрафовать за вождение без прав

По итогам двухмесячного расследования правоохранители в Удмуртии решили не штрафовать олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову за управление автомобилем без прав.
Обновлено в 09:28
Политика

В Совфеде убеждены, что конфликт в Донбассе можно решить одним звонком

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное