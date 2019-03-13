Футбол
Якини уволен из «Эмполи» спустя четыре месяца после назначенияРИА Новости 09:28
Джузеппе Якини уволен с поста главного тренера "Эмполи", сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба. В ноябре Якини сменил во главе команды Аурелио Андреаццоли. Также от своих должностей освобождены помощники Якини Джузеппе Карильо и Фабрицио Тафани.
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Политика
МИД Швеции вызвал посла РФ в связи со шпионским скандалом
МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну, передает ТАСС.
Обновлено в 17:59
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес
Менеджер Началовой опровергла сообщения о выписке певицы из реанимации
Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева отреагировала на сообщения о выписке артистки из реанимации.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Осетинский депутат избил учителя перед детьми, пишут СМИ
Обновлено в 10:28
Политика
Мэй допустила выход Британии из Евросоюза без соглашения 29 марта
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила коллег по парламенту, что результат их сегодняшнего голосования не означает, что Британия не выйдет из ЕС без соглашения 29 марта 2019 года.
Обновлено в 16:31
Происшествия
В Бразилии во время стрельбы в школе погибли восемь человек
В результате стрельбы в одной из школ Бразилии погибли по меньшей мере восемь человек, сообщают бразильские СМИ.
Обновлено в 10:41
Футбол
«Барселона» разгромила «Лион» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Испанский футбольный клуб "Барселона" на своем поле одержал победу над французским "Лионом" со счетом 5:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:57
Политика
В Boeing рекомендовали приостановить полеты 737 MAX
В компании Boeing порекомендовали временно приостановить полеты самолета 737 MAX, чтобы "успокоить общественность о безопасности воздушного судна".
Обновлено в 16:10
Экономика
Финразведка дала риелторам инструкции по выявлению преступных схем
Инструкции Росфинмониторинга разработаны на основе требований закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», который был принят еще в начале 2000-х годов, говорит управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.
Обновлено в 13:55
Кино
Сэмюэл Джексон поведал о расистской ругани на съемках у Тарантино
Американский актер Сэмюэл Джексон заявил, что пытался отговорить режиссера Квентина Тарантино от использования неполиткорректных слов в фильме "Криминальное чтиво".
Обновлено в 18:25
Общество
У побережья Италии обнаружили уникальный коралловый риф
Итальянские ученые обнаружили у юго-восточного побережья страны уникальный коралловый риф, который по строению и биоразнообразию сопоставим с рифами Австралии и Мальдивских островов, сообщает The Guardian.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Сергей Магин вышел из колонии, не досидев восемь месяцев
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Цукерберга могут вызвать повесткой в парламент Канады
Глава Facebook Марк Цукерберг в случае отказа принять участие в заседании комитета по дезинформации может быть вызван в парламент Канады повесткой.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
Второй этап военных учений начнется в Венесуэле в выходные
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявил, что второй этап военных учений начнется в эти выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:02
Армия и оружие
ВКС России нанесли удар по складу с оружием террористов в Идлибе
«13 марта самолёты ВКС России по согласованию с турецкой стороной нанесли точечный авиационный удар по складу с вооружением и боеприпасами террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра»*) в городе Идлиб», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова
По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.
Обновлено в 05:44
Происшествия
СК назвал причину самосуда над пятиклассником в Приморье
В Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю заявили, что причиной самосуда над учеником в городе Большой Камень стало бездействие сотрудников школы, где произошел инцидент.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Пилот разбившегося Boeing сообщал о проблемах с управлением полетом
Пилот разбившегося самолета Ethiopian Airlines перед катастрофой сообщал о наличии проблем с управлением, и что он намерен вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 10:56
Футбол
Юрген Клопп: «Парни обожают Лигу чемпионов»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о победе над «Баварией» (3:1 по сумме двух матчей) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Петербурге один человек погиб в ДТП с участием четырех автомобилей
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Санкт-Петербурге, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 17:11
Общество
Forbes назвал самых богатых российских холостяков
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых холостяков России.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Число жертв обрушения здания школы в Нигерии возросло вдвое
По предварительным данным, причиной ЧП стала ветхость здания. Есть опасения, что число жертв может возрасти, передает ТАСС.
Обновлено в 16:26
Интернет
В WhatsApp появится функция поиска по картинкам
В мессенджере WhatsApp появится новая функция. Пользователи смогут проверять изображения на подлинность, пишет портал Engadget.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Цыганова обвинила покойного Кобзона в домогательствах
Российская певица Вика Цыганова рассказала, что народный артист СССР Иосиф Кобзон во время гастролей поздно вечером звал ее к себе в номер.
Обновлено в 14:31
Политика
Капитана «Норда» доставят в украинский суд силой
Сегодня, 13 марта, капитана сейнера "Норд" Владимира Горбенко ждали в суде Киева, однако он попросту не явился на заседание.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Фанат «Баварии» вставил искусственный глаз с эмблемой клуба
Болельщик мюнхенской "Баварии" по имени Райан поставил искусственный глаз с эмблемой клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:25
Экономика
Орешкин раздумал спорить о расчете доходов россиян
В декабре 2018 года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал расчет реальных доходов "непрозрачным".
Обновлено в 04:17
Происшествия
ФСБ подала судебный иск к «Новой газете»
В Москве суд рассмотрит иск ФСБ России к «Новой газете».
Обновлено в 14:03
Космос
В ракете «Союз-ФГ» нашли две неисправности за день до запуска
В ракете-носителе "Союз-ФГ", которая должна уже 14 марта стартовать с космодрома Байконур, пришлось заменить два неисправных прибора.
Обновлено в 07:21