с чего всё началось

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля.

Политика Сможет ли «Слуга народа» обойтись без коалиции? Лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», за ней следует «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

Футбол «Реал» согласился продать Хамеса Родригеса в «Атлетико» "Реал" согласен продать полузащитника Хамеса Родригеса в "Атлетико" за 40 миллионов евро, информирует Calcio Napoli 24.

Наука Ученые установили свойства композитов для новых поездов Команде ученых Политехнического института ЮУрГУ удалось установить баллистические характеристики стеклопластика под воздействием эксплуатационных нагрузок при высокой скорости ударного нагружения.

Происшествия Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.

Происшествия Пираты атаковали южнокорейское судно около Сингапурского пролива Вооруженные люди напали на грузовое судно Республики Корея CK Bluebell около входа в Сингапурский пролив, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на власти в порту Пусан.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Наука В продукты россиян добавят панцири саранчи Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика The Hill сочла бессмысленными санкции США против «Северного потока-2» Издание The Hill считает, что санкции против проекта по строительству газопровода "Северный поток-2", которые могут ввести США, бессмысленны.

Космос Российский робот «Федор» научился разговаривать Человекообразный робот "Федор", который готовится к полету на МКС, получил функцию голосового помощника, благодаря которой он сможет разговаривать с космонавтами.

Политика Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.

Происшествия Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой Актриса Инна Чурикова по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщили РБК в справочной НИИ им. Склифосовского.

Культура Сериал Воронины закрывают после 10 лет на экране Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.

Происшествия Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за сигнала о неисправности Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.

Футбол ОМОН избил болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом» Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена».

Шоу-бизнес Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения "Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа", - говорится в посте.

Футбол В Сети появилось фото из барака Кокорина и Мамаева в колонии В Интернете появились кадры из барака, где живут Александр Кокорин и Павел Мамаев.