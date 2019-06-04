Экономика
Выручка HeadHunter за 1 квартал выросла на 31,8%Finam.Ru 07:10
Выручка рекрутинговой компании в январе-марте выросла на 31,8% год-к-году - до 1,678 млрд рублей. Прирост доходов обеспечен преимущественно российским сегментом.
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Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
Обновлено в 02:19
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Единоборства
Джошуа побывал в нокдауне за день до боя с Руисом
Британский боксер Энтони Джошуа побывал в неприятной ситуации перед боем против американца Энди Руиса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:14
Религия
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
Игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 07:55
Экономика
Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 года
Новая государственная программа развития сельских территорий до 2025 года утверждена премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 07:13
Наука
Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь
Американские ученые провели исследование и заявили, что насильственное редактирование генома человека может сокращать жизнь.
Обновлено в 06:38
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Общество
МГУ возглавил два рейтинга российских вузов
Обновлено в 08:25
Здоровье
Россиян призвали не кормить детей сосисками и макаронами
Россиян призвали не кормить детей сосисками и макаронами. Об этом заявила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Ольга Шарапова.
Обновлено в 07:49
Общество
Кейт Миддлтон одела тиару принцессы Дианы на встрече с президентом США
На мероприятие супруга принца Уильяма одела тиару принцессы Дианы, покорив поклонников и публику.
Обновлено в 05:32
Здоровье
Россияне употребляют слишком мало молока и картофеля
Все жители России употребляют в пищу недостаточное количество картофеля, фруктов и молока, говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».
Обновлено в 07:57
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Обновлено в 07:40
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Общество
Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора
В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:18
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Футбол
Сын Рейеса перейдет в мадридский «Реал»
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Финансы
Валюты в плюсе на фоне стабильного доллара, акции растут
Индексы валют и акций MSCI достигли двухнедельных пиков и могут показать рост третий день кряду.
Обновлено вчера в 07:39
Общество
Рекордная жара придет в Москву на выходных
Жара в столице побьет температурные рекорды на выходных, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Обновлено в 07:20
Экономика
«Единая Россия» получила в 2018 году более 7,2 млрд рублей
Партия "Единая Россия" получила в 2018 году на осуществление уставной деятельности более 7,2 млрд рублей.
Обновлено в 05:56
Футбол
Бекхэм предложил Луису Суаресу стать игроком «Интер Майами»
Как сообщает El Mundo Deportivo, Дэвид Бекхэм предложил нападающему Барселоны Луису Суаресу стать игроком Интер Майами.
Обновлено в 05:12
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов
Первое уголовное дело возбуждено после майских протестов в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:03
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
62-летняя звезда «Рабыни Изауры» показала фото в шелковом боди
62-летняя актриса Луселия Сантос, известная зрителям по исполнению главной роли в телесериале "Рабыня Изаура", недавно удивила своих поклонников, опубликовав в Instagram провокационные снимки.
Обновлено в 05:22
Музыка
Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2020»
О своем стремлении участвовать в конкурсе Бузова заявляла еще в 2018 году после неудачного выступления Юлии Самойловой.
Обновлено в 07:55
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24