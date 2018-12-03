Финансы

Выплаты процентов по кредитам оборонке достигли 135 млрд руб. в год
РБК
23:00

Только на выплату процентов по кредитам предприятия ОПК ежегодно тратят 135 млрд руб. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что лучше бы эти деньги пошли на диверсификацию.
РБК23:00

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Выплаты процентов по кредитам оборонке достигли 135 млрд руб. в год

РБК23:00
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:53, Ашберн
Финансы

Фондовые биржи Китая открылись уверенным ростом котировок

Фондовые биржи Китая в понедельник открылись уверенным ростом основных индексов на фоне достигнутых договоренностей между США и Китаем не вводить новых дополнительных импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 21:27
Финансы

Мы жили в эпоху безопасного кредита

Во всяком случае, если ЦБ не перейдет к таргетированию инфляции на уровне 2%, тогда тот же ресурс, хотя и уже в гораздо меньших объемах, появится вновь и может быть использован.
Обновлено в 16:59
Финансы

Рубль в декабре ждут сказочные испытания

Надо сказать, декабрь приготовил рублю, словно сказочному герою, целую россыпь испытаний.
Обновлено в 08:22
Финансы

Официальный курс доллара снизился на 10 копеек, евро — на 14

Курс евро уменьшился на 14,13 копейки, до 75,7484 рубля (75,8897 рубля на 30 ноября).Российская валюта в четверг укрепилась, воспользовавшись восстановлением цен на нефть, а также сообщениями из Европы о том, что там не будут спешить с введением новых санкций против РФ, отмечают эксперты.
Обновлено вчера в 01:03
Финансы

ЦБ: объем ипотечного кредитования в октябре вырос на 18%

Объем ипотечного кредитования в октябре 2018 года вырос на 18% и достиг 300 млрд рублей.
Обновлено в 23:03
Финансы

Глава МВФ: Высокий уровень мирового долга является неотложным вопросом

Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что высокий уровень мирового долга, составляющий порядка 182 триллионов долларов США, является неотложным вопросом и предложила рекомендации для решения задач, стоящих перед мировой экономикой.
Обновлено вчера в 14:31
Финансы

Сроки ликвидации трех банков-банкротов продлили на Украине

Украинский фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год сроки ликвидации трех банков, объявленных банкротами, сообщила в субботу пресс-служба фонда.
Обновлено вчера в 10:54
Финансы

«Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд

Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.
Обновлено 30 ноября в 12:09
Финансы

Застрахованные вклады россиян превысили 27 трлн рублей

Рост самих вкладов был чуть слабее, следует из расчётов АСВ, — плюс 947 млрд рублей или 3,6%. Таким образом, объём сбережений россиян в банках на 1 октября увеличился до 26,93 трлн рублей.
Обновлено в 01:34
Финансы

Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ

Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.
Обновлено вчера в 05:35
Финансы

Европейские рынки акций завершили торги на позитиве

Фондовые индексы государств Западной Европы завершили преимущественно в плюсе торги в четверг, инвесторы оценивали статданные из еврозоны и новости от центральных банков США и Великобритании.
Обновлено 30 ноября в 02:36
Финансы

Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 140 млрд р на 91дн

Объем предложения был 140 миллиардов рублей, спрос - 334,1 миллиарда, в аукционе участвовало семь кредитных организаций.
Обновлено 30 ноября в 05:35
Финансы

Как поведут себя доллар и евро в начале недели: курс валют в Молдове

Доллар и евро уступят в первый день рабочей недели по четыре бана и установятся на отметке в 17,1902 лея и 19,5479 лея, соответственно.
Обновлено в 06:01
Финансы

ЦБ: главные угрозы для экономики РФ не связаны с нефтью

Новые санкции против России, ужесточение монетарной политики в США и неустойчивость развивающихся рынков являются основными рисками для экономической стабильности в России.
Обновлено 30 ноября в 07:27
Финансы

Примерно 72 % городского бюджета в 2019 году потратят на социальную сферу

Больше всего планируют потратить на содержание социальной сферы: образование, культуру, физкультуру и спорт, социальную поддержку населения.
Обновлено в 22:59
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Российский банкир и управленец, генеральный директор АО «Российский экспортный центр», руководитель временной администрации Промсвязьбанка.
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Российский военный и общественный деятель, полковник запаса, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, эксперт Российского совета по международным делам, эксперт «Изборского клуба», автор ряда книг и публикаций по информационным технологиям и военной тематике, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», организатор издательства «Арсенал-пресс», обозреватель и эксперт в ряде центральных средств массовой информации: «Коммерсант», «Ведомости», «Аргументы и факты», «Военно-промышленный курьер», «Вечерняя Москва», «Взгляд», «Вести 24», «1 канал», LifeNews и др.
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