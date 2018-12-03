Финансы
Выплаты процентов по кредитам оборонке достигли 135 млрд руб. в год
Выплаты процентов по кредитам оборонке достигли 135 млрд руб. в годРБК23:00
Только на выплату процентов по кредитам предприятия ОПК ежегодно тратят 135 млрд руб. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что лучше бы эти деньги пошли на диверсификацию.
РБК23:00
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:53, Ашберн
Финансы
Фондовые биржи Китая открылись уверенным ростом котировок
Фондовые биржи Китая в понедельник открылись уверенным ростом основных индексов на фоне достигнутых договоренностей между США и Китаем не вводить новых дополнительных импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 21:27
Финансы
Мы жили в эпоху безопасного кредита
Во всяком случае, если ЦБ не перейдет к таргетированию инфляции на уровне 2%, тогда тот же ресурс, хотя и уже в гораздо меньших объемах, появится вновь и может быть использован.
Обновлено в 16:59
Финансы
Рубль в декабре ждут сказочные испытания
Надо сказать, декабрь приготовил рублю, словно сказочному герою, целую россыпь испытаний.
Обновлено в 08:22
Финансы
Официальный курс доллара снизился на 10 копеек, евро — на 14
Курс евро уменьшился на 14,13 копейки, до 75,7484 рубля (75,8897 рубля на 30 ноября).Российская валюта в четверг укрепилась, воспользовавшись восстановлением цен на нефть, а также сообщениями из Европы о том, что там не будут спешить с введением новых санкций против РФ, отмечают эксперты.
Обновлено вчера в 01:03
Финансы
ЦБ: объем ипотечного кредитования в октябре вырос на 18%
Объем ипотечного кредитования в октябре 2018 года вырос на 18% и достиг 300 млрд рублей.
Обновлено в 23:03
Финансы
Глава МВФ: Высокий уровень мирового долга является неотложным вопросом
Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что высокий уровень мирового долга, составляющий порядка 182 триллионов долларов США, является неотложным вопросом и предложила рекомендации для решения задач, стоящих перед мировой экономикой.
Обновлено вчера в 14:31
Финансы
Сроки ликвидации трех банков-банкротов продлили на Украине
Украинский фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год сроки ликвидации трех банков, объявленных банкротами, сообщила в субботу пресс-служба фонда.
Обновлено вчера в 10:54
Финансы
«Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд
Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.
Обновлено 30 ноября в 12:09
Финансы
Застрахованные вклады россиян превысили 27 трлн рублей
Рост самих вкладов был чуть слабее, следует из расчётов АСВ, — плюс 947 млрд рублей или 3,6%. Таким образом, объём сбережений россиян в банках на 1 октября увеличился до 26,93 трлн рублей.
Обновлено в 01:34
Финансы
Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ
Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.
Обновлено вчера в 05:35
Финансы
Европейские рынки акций завершили торги на позитиве
Фондовые индексы государств Западной Европы завершили преимущественно в плюсе торги в четверг, инвесторы оценивали статданные из еврозоны и новости от центральных банков США и Великобритании.
Обновлено 30 ноября в 02:36
Финансы
Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 140 млрд р на 91дн
Объем предложения был 140 миллиардов рублей, спрос - 334,1 миллиарда, в аукционе участвовало семь кредитных организаций.
Обновлено 30 ноября в 05:35
Финансы
Как поведут себя доллар и евро в начале недели: курс валют в Молдове
Доллар и евро уступят в первый день рабочей недели по четыре бана и установятся на отметке в 17,1902 лея и 19,5479 лея, соответственно.
Обновлено в 06:01
Финансы
ЦБ: главные угрозы для экономики РФ не связаны с нефтью
Новые санкции против России, ужесточение монетарной политики в США и неустойчивость развивающихся рынков являются основными рисками для экономической стабильности в России.
Обновлено 30 ноября в 07:27
Финансы
Примерно 72 % городского бюджета в 2019 году потратят на социальную сферу
Больше всего планируют потратить на содержание социальной сферы: образование, культуру, физкультуру и спорт, социальную поддержку населения.
Обновлено в 22:59