Сообщение о выходе Катара из ОПЕК не отразилось на нефтяном рынке. Несмотря на то что нефтяные котировки незначительно снизились, все равно они держатся выше уровня предыдущих торгов. Напомним, глава Министерства энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что страна покидает картель.

Выход Катара из ОПЕК не отразился на нефтяном рынке

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