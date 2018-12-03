Энергетика
Выход Катара из ОПЕК не отразился на нефтяном рынке
Выход Катара из ОПЕК не отразился на нефтяном рынкеЮжный Федеральный05:08
Сообщение о выходе Катара из ОПЕК не отразилось на нефтяном рынке. Несмотря на то что нефтяные котировки незначительно снизились, все равно они держатся выше уровня предыдущих торгов. Напомним, глава Министерства энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что страна покидает картель.
Южный Федеральный05:08
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Энергетика
Эксперт прокомментировал решение Катара выйти из ОПЕК
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал решение Катара выйти из Организации стран — экспортёров нефти с 1 января 2019 года.
Обновлено в 12:53
Энергетика
«Газпром» за 11 месяцев увеличил добычу газа на 5,8%
"Газпром" в январе-ноябре увеличил добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% - до 451,1 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении газового холдинга.
Обновлено в 10:51
Энергетика
В порту Калининграда завершилось строительство плавучего терминала СПГ
Обновлено в 12:30
Энергетика
В 2019 году в Кыргызстане подорожает ГСМ
Ассоциация нефтетрейдеров (АНК) сообщает, что неоднократно обращалась в Госкомитет промышленности с просьбой ускорить проработку и подписание индикативного баланса на 2019 год.
Обновлено в 12:36
Энергетика
Погрузка РЖД в ноябре выросла на 1,5%, до 107,3 млн тонн
Погрузка ОАО «Российские железные дороги» в ноябре 2018 года выросла до 107,3 млн тонн, что на 1,5% больше показателя за ноябрь 2017 года.
Обновлено в 09:53
Энергетика
«Дочка» «Газпрома» в Удмуртии признана банкротом
Арбитражный суд Удмуртии признал обоснованным заявление ОАО «Комплекс» о признании банкротом ПАО «Газпром спецгазавтотранс», сообщается в материалах «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 10:32
Энергетика
«Росгеология» останется монополистом на госзаказ до 2020
В холдинге называют такое решение "техническим", так как госзаказ гарантирован ему до 2020 года, поскольку "Росгеология" определена единственным исполнителем подпрограммы по воспроизводству МСБ на срок ее действия — до 2020 года.
Обновлено в 06:17
Энергетика
Предпосылки для Рождественского ралли созданы
Американский фьючерс на S&P болтается межде 2630 и 2816, проход последнего может стать предвестником Рождественского ралли, благо все предпосылки созданы.
Обновлено в 01:50
Энергетика
Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газ
В общей сложности за 2017 год списали пени в сумме больше двух с половиной миллионов рублей, - рассказал Сергей Харченко, начальник службы по реализации и учету газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Обновлено вчера в 20:40
Энергетика
Иран в 2019 году планирует продавать по 1 млн баррелей нефти в день
Япония возобновит закупки иранской нефти "Вопреки санкциям США, продажи нефти в этот период будут более миллиона баррелей в день", – передаёт агентство слова Немати.
Обновлено в 05:15
Энергетика
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах
Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 декабря уменьшился до 16,051 млрд кубических метров.
Обновлено в 09:09
Энергетика
На 1% увеличит добычу нефти «ЛУКОЙЛ» в 2019 году
В этом году большой вклад в рост добычи уже внесли проекты в Узбекистане С учетом декабрьского решения ОПЕК+ добыча нефти «ЛУКОЙЛа» в 2019 году может вырасти примерно на 1%, сообщил директор компании по рынкам капиталов и M&A Павел Жданов в ходе телефонной конференции.
Обновлено в 06:31
Энергетика
За 10 месяцев добыча в ХМАО выросла на полмиллиона тонн
Рост добычи в Югре связан в первую очередь с прошлогодним 17%-ным увеличением объемов эксплуатационного бурения За 10 месяцев 2018 г. в ХМАО было добыто примерно на 0,5 млн тонн нефти больше, чем за тот же период 2017 г. Это признак стабилизации добычи в регионе, которая за последние 9 лет снизилась здесь на 40 млн тонн, или 15%.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Нейронная модель спрогнозировала цену нефти в 2020 году
Созданная Институтом энергетической стратегии самообучающаяся нейронная модель динамики цен на нефть предсказала снижение цены нефти эталонной марки Brent до 50 долларов за баррель до середины 2020 года.
Обновлено в 05:30
Энергетика
Прибыль акционеров «Татнефти» за 9 месяцев выросла почти в 2 раза
Прибыль акционеров за 9 месяцев составила 174,096 млрд рублей, увеличившись на 96,1%. За 3 квартал данный показатель вырос в 2,5 раза год к году - до 68,922 млрд рублей.
Обновлено в 08:26