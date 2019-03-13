Вячеслав Караваев: Шутки Березуцких никуда не пропалиСоветский спорт 04:13

Защитник Витесса Вячеслав Караваев рассказал о работе в тренерском штабе клуба Алексея и Василия Березуцких. Отвечают за оборону, естественно, приводит Sport24.ru слова 23-летнего Караваева. Постоянно подсказывают: как правильно располагаться на поле, как держать соперника, что делать.

Вячеслав Караваев: Шутки Березуцких никуда не пропали

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