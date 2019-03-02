Футбол

Вратарь «Тоттенхэма» назвал игру с «Арсеналом» сумасшедшейГазета.Ru 10:35

Тоттенхэм — Арсенал
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Уэмбли»
16′
Аарон Рэмзи
46′
Маттео Гендузи
Лукас Торрейра
56′
Александр Ляказетт
Пьер-Эмерик Обамеянг
58′
Генрих Мхитарян
Виктор Ваньяма
Эрик Ламела
59′
Эрик Ламела
63′
Дэнни Роуз
69′
72′
Аарон Рэмзи
Месут Озил
74′
Гранит Джака
Харри Кейн
74′
Сон Хын Мин
Фернандо Льоренте
79′
Фернандо Льоренте
84′
90′+5′
Лукас Торрейра
Голкипер "Тоттенхэм Хотспур" Уго Льорис поделился ощущениями после завершения лондонского дерби с "Арсеналом" в 29-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), передает "Советский спорт". Игрок сумел отбить пенальти на последних минутах и помочь своей команде избежать поражения.
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Вратарь «Тоттенхэма» назвал игру с «Арсеналом» сумасшедшей

Газета.Ru10:35

Льорис: в концовке матча вперёд мог выйти как «Арсенал», так и «Тоттенхэм»

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Льорис: «Это была сумасшедшая игра»

Soccer.ru09:48

Льорис: «В концовке матча и „Тоттенхэм“, и „Арсенал“ могли выиграть со счетом 2:1»

Sport24.ru09:54
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