Экономика
Во 2-м чтении принят пакет законопроектов о СПИК 2.0Финмаркет 07:36
Речь идет подготовленном Минпромторгом проекте изменений в ФЗ "О промышленной политике в РФ" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов. Согласно документу, правительство РФ определит перечень современных технологий, реализуя которые компании смогут заключать СПИК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Защитой диких животных от болезней государство займётся совместно с бизнесом
Парламентская газета07:30
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
Обновлено в 03:32
Наука
Крупных хищников сосчитали благодаря фотографиям туристов
Обновлено в 05:20
Политика
Косачев прокомментировал избрание Бориса Джонсона лидером тори
Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев прокомментировал избрание Бориса Джонсона лидером тори.
Обновлено в 08:09
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Экономика
Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии
«Решение было принято по результатам рабочего визита специалистов Россельхознадзора в период с 15 по 20 июля 2019 года в Республику Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок», — говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:29
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Самолёты России и КНР провели первое совместное патрулирование в АТР
«23 июля 2019 года ВКС России и ВВС НОАК провели первое совместное воздушное патрулирование самолётами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Врачи спасли руку избитой ингушской девочки
Благодаря проведенной терапии врачи сохранят левую руку девочке из Ингушетии, над которой издевалась тетя.
Обновлено в 08:42
Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о работе фитнес-центров
Госдума на заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, регулирующий работу фитнес-центров.
Обновлено в 07:52
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:16
Общество
Дизайнерскую схему метро разработали в Петербурге
В соцсетях опубликована первая красивая схема метро Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:11
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Гаджеты
Huawei официально представила смартфоны Honor 9X и 9X Pro
Китайская компания Huawei официально представила новую линейку своих смартфонов — Honor 9X и 9X Pro.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Первый комплект С-400 поставят Турции до конца недели
Обновлено в 08:13
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Здоровье
Диетолог назвала помогающие похудеть морепродукты
Диетолог Московского центра косметологии и красоты Елена Соломатина назвал четыре морепродукта, которые не только обогатят организм необходимыми веществами, но и помогут избавиться от лишних килограммов.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
У берегов Италии потерпел крушение вертолет Robinson R66, на борту которого находились граждане России.
Обновлено в 09:42
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Политика
Зеленский назвал кандидата на место генпрокурора вместо кума Порошенко
Основанием для снятия Луценко с должности президент назвал отсутствие у генпрокурора юридического образования и процессуального опыта.
Обновлено в 09:08
Музыка
Shazam назвал самые популярные песни у россиян
Обновлено в 06:19
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Гаджеты
Apple может купить модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компания Apple ведёт переговоры с Intel о покупке бизнеса 5G-модемных чипсетов для смартфонов. Сумма сделки может превысить $1 млрд.
Обновлено в 03:09
Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56