Смерть россиян зачастую сопровождается унижениями и вымогательствами. Похоронная отрасль фактически не регулируется государством — цены завышают, родственников покойных обманывают, а органам власти вовсе не известно точное количество кладбищ и их реальные размеры.

Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?

Транспорт Транспорт Минтранс предложил изменить цвет дорожной разметки Минтранс рекомендовал регионам перекрасить разделительные полосы на автотрассах в более заметный желтый цвет, сообщили "Известиям" в ведомстве.

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Транспорт Транспорт Беспилотные автомобили в России получат знак «Автономное вождение» Специальный знак — литеру «А», означающий «Автономное вождение» — получат беспилотные автомобили на время правительственного эксперимента по тестированию.

Транспорт Транспорт Собянин открыл первую в Москве канатную дорогу Чтобы попасть от смотровой площадки на Вороьевых горах до спорткомплекса "Лужники", на машине требовалось около 20 минут, а на канатной дороге можно доехать за пять минут У новой канатной дороги - три функции: туристическая, прогулочная и спортивная.

Общество Общество Роскомнадзор возбудил дело против компании Google Google проигнорировал требования Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google, LLC, говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в "Газету.Ru".

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Общество Общество Петербуржцы защитили парк Интернационалистов от застройки Ранее жители неоднократно выходили на массовые акции против застройки зеленой зоны у парка Интернационалистов, выступая против появления там ТРК площадью 19 тыс. га, а также пытались инициировать общегородской референдум по этому вопросу, однако городской парламент в этом им отказал.