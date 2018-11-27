Общество
Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?Lenta.ru16:01
Смерть россиян зачастую сопровождается унижениями и вымогательствами. Похоронная отрасль фактически не регулируется государством — цены завышают, родственников покойных обманывают, а органам власти вовсе не известно точное количество кладбищ и их реальные размеры.
Lenta.ru16:01
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Общество
Король Малайзии женился на «Мисс Москва – 2015»
Обновлено в 21:18
Транспорт
Минтранс предложил изменить цвет дорожной разметки
Минтранс рекомендовал регионам перекрасить разделительные полосы на автотрассах в более заметный желтый цвет, сообщили "Известиям" в ведомстве.
Обновлено в 21:15
Общество
Якутского чиновника уволят за банкет на 1 млн рублей
Обновлено в 20:51
Транспорт
Беспилотные автомобили в России получат знак «Автономное вождение»
Специальный знак — литеру «А», означающий «Автономное вождение» — получат беспилотные автомобили на время правительственного эксперимента по тестированию.
Обновлено в 20:27
Транспорт
Собянин открыл первую в Москве канатную дорогу
Чтобы попасть от смотровой площадки на Вороьевых горах до спорткомплекса "Лужники", на машине требовалось около 20 минут, а на канатной дороге можно доехать за пять минут У новой канатной дороги - три функции: туристическая, прогулочная и спортивная.
Обновлено в 18:00
Общество
Роскомнадзор возбудил дело против компании Google
Google проигнорировал требования Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google, LLC, говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 18:58
Общество
Брянск назвали самым курящим городом России
Рейтинг самых курящих городов России возглавил Брянск, Москва заняла второе место, следует из рейтинга, составленного агентством Zoom Market.
Обновлено в 21:10
Общество
Тюмень стала лидером в рейтинге городов России по качеству жизни
При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как качество медицины, дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и строительство жилья, работа городских властей, а также оценка жителями удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка жителями своего уровня дохода.
Обновлено в 20:45
Здоровье
В Кировской области врачей поощряют за снижение смертности
По словам Васильева, в регионе введена система поощрения для участковых врачей.
Обновлено в 20:49
Общество
Опрос: большинство россиян высказались против переезда в другую страну
Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что, согласно опросу, две трети россиян готовы переехать ради работы.
Обновлено в 20:36
Погода
Песчаная буря обрушилась на китайскую провинцию Ганьсю
Песчаная буря высотой около ста метров накрыла провинцию Ганьсю в Китае, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 21:18
Общество
В Петербурге умер дирижер Станислав Горковенко
Дирижер Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга Станислав Горковенко скончался на 81-м году жизни.
Обновлено в 13:58
Общество
Почти 80% россиян выступили за повышение возраста продажи алкоголя
Большинство россиян считают, что в стране необходимо повысить минимальный возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Обновлено в 21:15
Общество
Петербуржцы защитили парк Интернационалистов от застройки
Ранее жители неоднократно выходили на массовые акции против застройки зеленой зоны у парка Интернационалистов, выступая против появления там ТРК площадью 19 тыс. га, а также пытались инициировать общегородской референдум по этому вопросу, однако городской парламент в этом им отказал.
Обновлено в 16:04
Общество
Спасший из пожара брата и сестёр мальчик получил гражданство России
Спасший из горящего дома в Рязанской области трёх сестер и брата девятилетний Максим Богдан получил российское гражданство.
Обновлено в 13:36