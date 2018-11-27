Общество

Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
Lenta.ru
16:01

Смерть россиян зачастую сопровождается унижениями и вымогательствами. Похоронная отрасль фактически не регулируется государством — цены завышают, родственников покойных обманывают, а органам власти вовсе не известно точное количество кладбищ и их реальные размеры.
Lenta.ru16:01

Подробнее о событии

Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?

Lenta.ru16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
Общество

Король Малайзии женился на «Мисс Москва – 2015»

Обновлено в 21:18
Транспорт

Минтранс предложил изменить цвет дорожной разметки

Минтранс рекомендовал регионам перекрасить разделительные полосы на автотрассах в более заметный желтый цвет, сообщили "Известиям" в ведомстве.
Обновлено в 21:15
Общество

Якутского чиновника уволят за банкет на 1 млн рублей

Обновлено в 20:51
Транспорт

Беспилотные автомобили в России получат знак «Автономное вождение»

Специальный знак — литеру «А», означающий «Автономное вождение» — получат беспилотные автомобили на время правительственного эксперимента по тестированию.
Обновлено в 20:27
Транспорт

Собянин открыл первую в Москве канатную дорогу

Чтобы попасть от смотровой площадки на Вороьевых горах до спорткомплекса "Лужники", на машине требовалось около 20 минут, а на канатной дороге можно доехать за пять минут У новой канатной дороги - три функции: туристическая, прогулочная и спортивная.
Обновлено в 18:00
Общество

Роскомнадзор возбудил дело против компании Google

Google проигнорировал требования Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google, LLC, говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 18:58
Общество

Брянск назвали самым курящим городом России

Рейтинг самых курящих городов России возглавил Брянск, Москва заняла второе место, следует из рейтинга, составленного агентством Zoom Market.
Обновлено в 21:10
Общество

Тюмень стала лидером в рейтинге городов России по качеству жизни

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как качество медицины, дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и строительство жилья, работа городских властей, а также оценка жителями удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка жителями своего уровня дохода.
Обновлено в 20:45
Здоровье

В Кировской области врачей поощряют за снижение смертности

По словам Васильева, в регионе введена система поощрения для участковых врачей.
Обновлено в 20:49
Общество

Опрос: большинство россиян высказались против переезда в другую страну

Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что, согласно опросу, две трети россиян готовы переехать ради работы.
Обновлено в 20:36
Погода

Песчаная буря обрушилась на китайскую провинцию Ганьсю

Песчаная буря высотой около ста метров накрыла провинцию Ганьсю в Китае, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 21:18
Общество

В Петербурге умер дирижер Станислав Горковенко

Дирижер Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга Станислав Горковенко скончался на 81-м году жизни.
Обновлено в 13:58
Общество

Почти 80% россиян выступили за повышение возраста продажи алкоголя

Большинство россиян считают, что в стране необходимо повысить минимальный возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Обновлено в 21:15
Общество

Петербуржцы защитили парк Интернационалистов от застройки

Ранее жители неоднократно выходили на массовые акции против застройки зеленой зоны у парка Интернационалистов, выступая против появления там ТРК площадью 19 тыс. га, а также пытались инициировать общегородской референдум по этому вопросу, однако городской парламент в этом им отказал.
Обновлено в 16:04
Общество

Спасший из пожара брата и сестёр мальчик получил гражданство России

Спасший из горящего дома в Рязанской области трёх сестер и брата девятилетний Максим Богдан получил российское гражданство.
Обновлено в 13:36
ещё по теме
Сосногорск
Город в России
Город в Республике Коми Российской Федерации. Административный центр муниципального района Сосногорск, образует городское поселение «Сосногорск».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Федеральный орган исполнительной власти, образованный указом Президента Российской Федерации 1 ноября 2013 года путём преобразования Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Министр - Владимир Владимирович Якушев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное