Влашич радуется возникающим каждый день в ЦСКА шансамГазета.Ru 20:41

Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат английскому "Эвертону", счастлив играть за армейцев, передает "Советский спорт". Игрок объяснил, почему не смог закрепиться в составе английского клуба.

Влашич радуется возникающим каждый день в ЦСКА шансам

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