Футбол

«Витесс» Слуцкого подписал бывшего вратаря «Аякса»Sport24.ru 11:49

«Витесс» на официальном сайте объявил о подписании греческого вратаря Костаса Лампру. 27-летний голкипер присоединился к своей новой команде на правах свободного агента и поставил подпись под однолетним контрактом с клубом из Арнема.
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«Витесс» Слуцкого подписал бывшего вратаря «Аякса»

Sport24.ru11:49

«Витесс» подписал вратаря «Аякса»

Советский спорт12:41

«Витесс» подписал вратаря «Аякса»

Спорт-Экспресс12:08

«Витесс» Слуцкого подписал бывшего вратаря «Аякса» Лампру

Sports.ru12:30

Действующий чемпион Нидерландов присоединился к команде Слуцкого

Матч ТВ12:12

Действующий чемпион Нидерландов присоединился к команде Слуцкого

Sportbox.RU12:12

«Витесс» объявил о переходе вратаря «Аякса»

Чемпионат12:38
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Космос

Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины

Обновлено в 19:39
Армия и оружие

The National Interest оценил возможности С-500

Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие

Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату

Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Политика

Google отверг обвинения в сотрудничестве с китайскими военными

Компания Google отвергла обвинения в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом КНР.
Обновлено в 10:07
Финансы

Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд

Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с 12,136 миллиарда долларов до 12,024 миллиарда.
Обновлено в 18:29
Политика

В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35

Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
Обновлено в 17:34
Происшествия

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес

Ирина Пегова прокомментировала слухи о беременности

41-летняя актриса выглядит просто прекрасно, что подтверждают восторженные комментарии фанатов.
Обновлено в 19:00
Авто

УАЗ опубликовал первое фото «Патриота» с «автоматом»

УАЗ готовится к премьере новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 02:22
Политика

Экс-президента Перу арестовали в США

«Генпрокуратура сообщает, что бывший президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по запросу об экстрадиции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:00
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие

Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер

"Остаточные силы ВС США пока что останутся на северо-востоке Сирии, будучи частью многонациональных сил по продолжению кампании против ИГ*", - сказал Эспер в показаниях конгрессу.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие

ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма

Обновлено в 01:31
Политика

Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию

Как отметил глава МИДа, если грузинские власти смогут стабилизировать ситуацию внутри страны, а также устранят существующие угрозы для безопасности россиян, то Москва рассмотрит возможность отмены принятых мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию.
Обновлено в 19:37
Космос

Уфолог обнаружил в приложении Google Sky инопланетные структуры

Известный в определённых кругах уфолог из Тайваня Скотт Уоринг на официальном портале обнародовал информацию об обнаруженных инопланетных структурах.
Обновлено в 08:00
Экономика

«Займер»: портрет типичного заемщика МФО кардинально изменится

Крупные ссуды, выдаваемые на более длительный срок, требуют снижения рисков кредитора, а значит, портрет типичных заемщиков МФО изменится, — говорят аналитики "Займера".
Обновлено в 15:46
Армия и оружие

СМИ США назвали российские истребители самыми быстрыми в мире

Американский портал We Are The Mighty, который специализируется на военной тематике, составил рейтинг самых быстрых истребителей.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В США полиция призвала не смывать наркотики в унитаз, чтобы не создать «метгаторов»

Полиция города Лоретто, штат Теннесси, призвала местных жителей не смывать наркотики в унитаз, поскольку это может превратить аллигаторов в "метгаторов", сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:16
Происшествия

Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка

Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
Обновлено в 15:58
Общество

Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

Обновлено в 01:34
Гаджеты

Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 протестировали в бенчмарке

Для сравнения, игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 на Snapdragon 855 набирает 3428 и 10771 балл.
Обновлено в 07:36
Политика

Лавров: Вашингтон «науськивает» русофобов на провокации в ПАСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал, что провокации в ПАСЕ устраивает агрессивное русофобское меньшинство «при активном науськивании со стороны США», являющихся наблюдателями в Совете Европы.
Обновлено в 17:25
Происшествия

Более 30 детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

Обновлено в 16:49
Кино

В Пермском крае начали снимать фильм «Сердце пармы»

Телеканал «Россия» запускает проект «Сердце пармы», одноименный фильм уже начали снимать в Пермском крае.
Обновлено в 11:08
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Москве более 20 человек отравились едой из автоматов

Обновлено в 10:01
Экономика

Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 17:01
Космос

Аборигены Австралии были первыми в мире астрономами, которые обнаружили переменные звезды

Обновлено в 13:03
Футбол

Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара.
Обновлено в 18:05
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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Костас Лампру
Греческий футболист
Греческий футболист, вратарь футбольного клуба «Аякс».
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