Экономика

Visa снизит комиссию за платежи картами на транспортеРБК 01:00

Платежная система Visa снизит размер комиссии за оплату проезда на общественном транспорте банковскими картами, которую перечисляет за обработку платежа банк-эквайер. Это произойдет с 1 апреля 2019 года, сообщил журналистам старший директор по цифровым решениям Visa Алексей Денисов.
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