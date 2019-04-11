Футбол
Винченцо Монтелла: «Когда „Фиорентина“ позвонила, мы даже не говорили о деньгах»Матч ТВ вчера в 15:26
Новый главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла рассказал, почему согласился вновь возглавить команду. Ранее Монтелла тренировал клуб из Флоренции с 2012 по 2015 год.
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Винченцо Монтелла: «Когда „Фиорентина“ позвонила, мы даже не говорили о деньгах»
Матч ТВвчера в 15:26
Винченцо Монтелла: «Когда „Фиорентина“ позвонила, мы даже не говорили о деньгах»
Sportbox.RUвчера в 15:26
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
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