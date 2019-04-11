Футбол

Винченцо Монтелла: «Когда „Фиорентина“ позвонила, мы даже не говорили о деньгах»Матч ТВ вчера в 15:26

Новый главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла рассказал, почему согласился вновь возглавить команду. Ранее Монтелла тренировал клуб из Флоренции с 2012 по 2015 год.
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Монтелла: когда позвонили из «Фиорентины», мы даже не стали обсуждать цифры

Чемпионатвчера в 15:41

Винченцо Монтелла: «Когда „Фиорентина“ позвонила, мы даже не говорили о деньгах»

Матч ТВвчера в 15:26

Винченцо Монтелла: «Когда „Фиорентина“ позвонила, мы даже не говорили о деньгах»

Sportbox.RUвчера в 15:26

Монтелла: «Когда позвонила „Фиорентина“, о деньгах мы даже не говорили»

Soccer.ruвчера в 14:21
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
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В Германии назвали санкции США нарушением международного права

"Экстерриториальное применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими, мы принципиально считаем нарушением норм международного права и политически бессмысленным", — заявил Хармс.
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Губернатор Иркутской области подал в суд на Думу города Иркутска

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ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
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В раде оценили шансы на вступление Украины в НАТО

Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, заявил депутат верховной рады Украины Вадим Рабинович.
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Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
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Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

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Обновлено вчера в 06:51
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Экономика

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Для граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, могут ввести контрольно-надзорные каникулы сроком на пять лет.
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Общество

Названы самые востребованные рабочие специальности в России

По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
Футбол

Ляказетт: «„Наполи“ не является типичной итальянской командой»

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт дал комментарий перед первым четвертьфиналом Лиги Европы против "Арсенала".
Обновлено вчера в 14:33
Политика

В Судане произошел военный переворот

Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Футбол

Месси повредил нос в Манчестере

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Армия и оружие

Сирия заявила о готовности вернуть Голанские высоты военным путем

Сирия имеет право вернуть Голаны, захваченные Израилем, с помощью оружия, заявил директор департамента Голан в правительстве страны Мидхат Салих.
Обновлено в 02:34
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Принц Уильям собирается судиться с обвинившим его в измене изданием

Принц Уильям планирует подать в суд на издание In Touch, которое первым написало о его якобы любовных отношениях с подругой супруги Роуз Ханбери.
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Строительство первого атомного ледокола нового поколения «Лидер» обойдется в 120 млрд рублей в ценах текущего года.
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В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
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Аллегри: «Ювентус» был озадачен ответным голом «Аякса»

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:1).
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Леру Кудрявцеву ограбили в Лондоне

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Мама ребенка с плохой речью пожаловалась на окулиста в Тюмени

Обновлено в 00:29
Футбол

«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги

Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
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Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
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Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
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Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию

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«Тампа» Кучерова проиграла в первом матче плей-офф НХЛ после 3:0

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Предвыборный подкуп: вице-премьер Розенко обещает платить «13-ю пенсию»

Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что в правительстве работают над тем, чтобы внести изменения в систему начисления пенсий и ввести одноразовую пенсионную выплату в конце года, так называемую 13-ую пенсию.
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Командный Кубок мира закроет сезон в фигурном катании

Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.
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ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
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Итальянский футбольный клуб из Флоренции. Двукратный чемпион Италии и шестикратный обладатель Кубка Италии. Образован 29 августа 1926 года при объединении клуба «Фиренце» и футбольной секции молодёжной команды «Либертас».
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