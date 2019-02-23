Футбол

«Вильярреал» уступил «Атлетико» в чемпионате ИспанииРИА Новости 12:28

Атлетико — Вильярреал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Альваро Мората
31′
56′
Родриго Фунес Мори
Сэмюэл Чуквуэзе
Альваро Мората
Диего Коста
58′
Тома Лемар
Томас Парти
64′
66′
Альваро Гонсалес
68′
Карлос Бакка
Жерар Морено
71′
Сантьяго Касерес
76′
Сантьяго Касерес
Пабло Форнальс
80′
Виктор Руис
Сауль Ньигес
88′
Коке
Витоло
90′
"Атлетико" победил "Вильярреал" в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Альваро Мората (31-я минута) и Сауль Ньигес (88).
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