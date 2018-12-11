Футбол

Виктор Классон: «Хочу, чтобы „Краснодар“ на мне заработал»
Спорт-Экспресс
вчера в 17:16

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в интервью "СЭ" отметил, что его конечной целью остается переход в один из европейских чемпионатов. По словам хавбека, он продлил контракт с "быками" до 2021 года, чтобы клуб мог заработать на его трансфере.
Спорт-Экспрессвчера в 17:16

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Классон: у «Краснодара» есть шанс на золото в чемпионате России

Газета.Ruвчера в 19:40

Виктор Классон: «У „Краснодара“ есть шансы на „золото“»

Спорт-Экспрессвчера в 18:18
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Виктор Классон
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Шведский футболист, полузащитник клуба «Краснодар» и сборной Швеции. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Город на юге России, расположенный на правом берегу реки Кубани, на расстоянии 120 км от Чёрного моря, 140 километров от Азовского моря и 1300 км к югу от Москвы. Административный центр Краснодарского края. Образует городской округ муниципальное образование город Краснодар.
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